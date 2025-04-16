问界M8三季度升级ADS4 全新问界M8上市：售价35.98万起

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:华为与赛力斯联合打造的全新问界M8正式上市，新车定位家庭旗舰SUV，共推出Max和Ultra三款配置，售价区间35.98万至44.98万元。该车型基于华为途灵智能底盘打造，车身尺寸达到5190/1999/1795mm，轴距3105mm，提供五座与六座两种布局选择。

问界M8采用家族化设计语言，配备华为百万像素智慧大灯系统及贯穿式LED灯组，尾部采用与M9相似的像素式尾灯设计。安全方面创新采用三重解锁机制，包括机械拉手、应急开门装置及华为专利的车门冗余设计，四门均配备独立电源模块保证极端情况下的开门需求。

内饰方面搭载与M9同款的三联屏系统和AR-HUD抬头显示，配备7.3升压缩机冷暖箱，支持语音控制。六座版本采用纯平地板设计并标配零重力座椅，五座版本则配备靠背可调43度的准零重力座椅。全车设计31处防泼水场景，经过18升水量测试，相当于36瓶矿泉水的泼洒量。

动力系统采用与M9相同的增程混动方案，搭载1.5T高热效率发动机和53.4度大电池组，CLTC工况下纯电续航310公里，综合续航达1526公里。双电机四驱系统可实现5.2秒的百公里加速，百公里刹停距离34.5米。底盘标配双腔空气悬架、EDC可变阻尼减振器和华为动态自适应扭矩系统，最小转弯半径5.9米。

智能驾驶方面配备前后双激光雷达和五个4D毫米波雷达，支持车位到车位的高阶辅助驾驶和远程一键挪车功能，计划于第三季度升级HUAWEI ADS4系统。储物空间方面提供976升（五座）和353升(六座)后备箱容积，配备多个实用储物设计。

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