网易云向李荣浩致歉：为受影响用户发放1个月SVIP

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:近日，歌手李荣浩的新专辑NFC小卡链接错误事件引起了广泛关注。有网友反映，李荣浩新专辑的NFC小卡，识别后跳转的是另一位歌手颜人中的专辑页面。

对此，李荣浩在微博上发文质疑网易云音乐技术失误，并表达了对此次事件的不满。他提到，此前新专辑已经出现了错字问题，团队对专辑质量进行了严格把控和监督，发货前还随机抽取了样本进行检查，但结果仍然出现了NFC卡片链接错误的情况。李荣浩在文中质疑网易云音乐的技术能力和合作态度，并表达了失望和不满。

针对此次事件，网易云音乐今晚在其官方微博上发布了道歉声明。声明中表示，此次NFC卡片链接关联错误是由于李荣浩工作室团队指定的供应商“经典五大”在实体专辑制作环节的疏漏导致的。网易云音乐经过紧急核查发现，供应商在NFC卡片烧录过程中误植了链接，并且在质检环节未能及时发现异常。

为了弥补此次失误给李荣浩及歌迷带来的不便，网易云音乐宣布将采取一系列补救及补偿措施。首先，已经解决了链接关联错误带来的体验问题，如有用户仍遇到问题，可以联系网易云音乐客服进行解决。其次，网易云音乐将重新补发所有购买过实体专辑套装的用户所购买的专辑套装数量，具体详情将通过网易云音乐私信通知。此外，网易云音乐还将为受影响的用户发放1个月的SVIP会员，该会员将在3月21日24点前直充到用户的网易云音乐账户中。

此次事件再次引发了公众对于音乐平台技术能力和合作态度的关注。网易云音乐在道歉声明中表示，将深刻反思此次事件，加强内部管理，提升技术能力和服务质量，以避免类似事件的再次发生。同时，网易云音乐也向李荣浩及歌迷表达了诚挚的歉意，并表示将尽全力做好后续工作，以回馈用户的信任和支持。

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