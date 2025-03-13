华为新品发布会定档3月20日 余承东：想不到的产品即将亮相

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:华为今日正式宣布，将于3月20日下午14:30举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会。此次发布会标志着华为2025年新品发布活动的正式开启，官方宣称“大开想象，原生鸿蒙大有不同”。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在预告中表示:“那款想不到的产品，3月20日见。”此言一出，立即引发了广泛关注和猜测。据了解，这款被余承东称为“想不到的产品”将是首款搭载原生鸿蒙正式版的全新形态手机。

此前，有数码博主爆料称，这款新形态手机将是折叠屏设计，但比例与常规折叠屏手机有所不同。今年2月，数码博主“数码闲聊站”曾发文透露，他摸到了一个3:2比例内屏的小折叠手机，拥有6.3英寸内屏和3.5英寸全面屏外屏，并询问是否为新形态手机。这一爆料立即引发了网友们的热烈讨论，许多人猜测这就是华为即将发布的“想不到的产品”。

昨日，“数码闲聊站”再次发文猜测，这款小折叠手机可能拥有约6.28英寸的内屏和约3.48英寸的外屏，并配备50Mp大底影像方案及大全套功能，同时可能具备防尘防水和侧边指纹等特性。他还表示，华为小折叠定制屏幕比例很有前瞻性，因为苹果首个iPhone折叠屏也定制了奇怪的4:3比例，并做了内外屏一致性适配。

尽管目前关于这款新形态手机的具体信息尚未完全明确，但网友们已经迫不及待想要一睹其真容。华为此次发布会无疑将吸引大量关注，而余承东也将在发布会上亲自揭晓这款“想不到的产品”的真实面貌。

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