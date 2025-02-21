苹果高管回应自研C1基带：未来将更多使用自研基带

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:随着苹果新款手机iPhone16e的发布，其自研基带芯片Apple C1也正式亮相。这款芯片标志着苹果在芯片研发领域迈出了重要一步。

据苹果官方介绍，C1芯片相较于此前采用的高通基带，在5G连接速度上实现了更快、更稳定的提升，将为用户带来更好的信号表现。这一改进无疑将极大改善iPhone用户在网络连接方面的体验。

除了速度上的提升，C1芯片的另一个显著亮点是其出色的省电性能。得益于该芯片的加持，iPhone16e的视频播放时间可达26小时，比同系列的iPhone16足足多了4小时，成为苹果所有6.1英寸手机中续航表现最长的一款。苹果方面表示，C1芯片是iPhone迄今能效最高的调制解调器。

在谈到C1芯片的研发过程时，苹果硬件技术高级副总裁约翰尼斯·鲁吉（Johny Srouji）表示，C1子系统是苹果有史以来构建的最复杂的技术之一。其中，基带调制解调器采用4nm技术制造，收发器则采用7nm技术制造。Srouji还透露，苹果将持续改进这项技术，以期在未来的产品中实现更出色的表现。

苹果无线软件副总裁Arun Mathias则进一步阐述了C1芯片在智能调度流量方面的能力。他表示，当iPhone遇到拥塞的数据网络时，手机的处理器可以向调制解调器发出信号，优先处理对时间最敏感的流量，从而使用户感受到更快的响应速度。

值得一提的是，C1芯片还支持定制的GPS系统和卫星连接，这将为用户在远离移动数据网络时提供更加可靠的定位服务。然而，该芯片目前尚不支持5G毫米波技术，这是高通基带的一大强项。对于何时能在苹果芯片中看到这一技术的加入，苹果高管并未透露具体时间表。

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