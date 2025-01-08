小米15S Pro曝光 或将搭载骁龙8Elite领先版处理器

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:据数码博主爆料，小米公司计划在今年4月份推出全新的小米15S Pro手机。这将是小米时隔近3年再次更新其S系列旗舰手机。上一次更新是在2022年7月，当时小米推出了包括12S、12S Pro和12S Ultra在内的12S系列。据悉，小米15S Pro的型号为25042PN24，内部代号为“dijun”，而小米15Pro的代号则是“haotian”，该机型是小米数字系列的半迭代产品。

目前，关于小米15S Pro的具体规格尚未完全确定，但据预测，它将搭载高通骁龙8Elite领先版处理器。这款处理器在骁龙8Elite的基础上进一步提升了CPU主频，预计将达到4.47GHz，这将是高通历史上性能最强悍的手机芯片之一。骁龙8Elite的主频为4.32GHz，而8Elite领先版的提升将使性能再创新高。

除了强大的处理器外，小米15S Pro还将配备2K全等深四微曲屏幕，后置徕卡三摄，以及6000mAh以上的超大电池。按照小米的惯例，公司预计将在4月份同时推出15S和15S Pro两款机型，而小米15Ultra则将于今年2月份亮相。这些新机型的发布无疑将为消费者带来更多选择，值得期待。

（举报）