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小米深圳国际总部启用 将于7月18日举行开园仪式

2025-07-08 15:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月8日 消息:近日，小米社区宣布将开启深圳总部开园仪式的米粉招募活动，仅限20个珍贵名额，活动定于7月18日正式拉开帷幕。据小米员工@笋寸 透露，小米深圳总部已顺利完成入驻，其办公环境之优美令人赞叹不已。

小米深圳总部选址于深圳南山区后海金融商务总部基地的核心地段，这里不仅是深圳湾绿地边界、南山脚下的黄金位置，更毗邻深圳人才公园、深圳湾体育中心、深圳湾万象城及华润大厦等知名地标。总部大楼设计独具匠心，由国际知名建筑事务所ennead的设计合伙人彼得舒伯特（Peter Schubert）亲自操刀，中建八局一公司则负责承建，确保了建筑的品质与格调。

据介绍，小米深圳总部大厦共有14层，功能分区明确。B1层为小米食堂，为员工提供便捷的餐饮服务;1-2层则开设了全球最大的小米之家，面积高达1000平方米，此前小米联合创始人林斌曾对此进行过介绍;3层为会议室，满足各类会议需求;4层则是手机实验室，专注于手机技术的研发与创新。

在休闲娱乐方面，小米深圳总部同样不遗余力。5层设置了健身房、员工俱乐部、健康小屋及空中花园，为员工提供了丰富的休闲选择。6-12层为办公层，13层为行政层，而14层则是机房层，确保了总部的高效运转。

值得一提的是，小米深圳总部外墙还安装了一块四层楼高度的360度环绕LED屏幕，能够实现裸眼3D效果，视觉效果极为震撼。此外，总部楼下即是深圳人才公园，且临近海边，员工在窗边即可欣赏到壮丽的海景，工作之余尽享自然之美。

随着7月18日的日益临近，小米深圳总部的开园仪式备受期待。届时，全球最大的小米之家将同步亮相，为米粉们带来一场科技与美学的盛宴。

小米深圳总部7月18日举行开园仪式！楼下开设全球最大小米之家

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