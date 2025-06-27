韩国电商平台Cafe24开启“四天工作制”，7月正式施行

据韩国媒体报道称：韩国知名电商平台企业 Café24（股票代码：042000）宣布将从 2025 年 7 月起全面实施“每周四天工作制”，成为李在明政府推动“工作时长改革政策”以来，头家正式响应的企业。

原“每月两次周五休”全面升级为“每周四天制”

Café 24 自 2021 年起已实行“隔周周五休息”制度，经过 4 年的实践与内部调整，公司在 6 月 26 日正式向员工宣布，从 7 月起将每周五设为固定休息日，全面过渡到每周四天工作制。

新制度规定，员工周五休息的同时，其他工作日不延长工时、工资也不减少。如果员工因业务安排选择在周五上班，还将享受补休福利。

公司方面表示：“随着技术发展，企业生产效率不断提高，未来的竞争力更多在于创意和战略思维。希望通过打造更加专注和舒适的工作环境，激发员工潜力，推动公司持续成长。”

AI助力自动化、业绩亮眼成改革底气

Café 24 敢于迈出这一步，背后也有充足的业务信心作为支撑。公司近年来借助AI与自动化工具提升运营效率，并在全球率先推出YouTube购物专用商城功能，大幅带动了营收的增长。

数据显示， 2023 年Café24营业收入达 3024 亿韩元，同比增长8.7%；营业利润更是高达 319 亿韩元，是前一年的近 20 倍。今年一季度营业利润亦同比增长82.1%，达到 60 亿韩元，显示出强劲的发展势头。

值得一提的是，本次 Café 24 的四天工作制，与李在明提出的“劳动时间改革”蓝图高度一致。李在明曾承诺，到 2030 年将韩国年均工作时长从 2023 年的 1874 小时降低至低于OECD平均的 1717 小时，逐步实现“每周4. 5 天”乃至“每周 4 天”工作制，以提高生活质量，缓解低出生率问题。

或成ICT行业效仿风向标？

Café 24 的制度改革是否会在信息通信技术（ICT）行业引发连锁效应，成为业界关注焦点。目前，韩国已有多个头部科技企业采取弹性工时制：

SK电信 自 2022 年起实行“快乐星期五”，每两周周五休息；

外卖平台 “优雅的兄弟们” 从 2015 年就实施了“周一下午上班”的每周4. 5 天制度， 2022 年进一步改为每周 32 小时工作；

Kakao Games也自 2021 年起实施“隔周周五休息”制度。

在科技与自动化加速发展的今天，如何在保障工作效率的同时提升员工生活质量，Café 24 无疑为同行提供了一个值得参考的范例。

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