站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:埃隆·马斯克创办的新人工智能公司 xAI，口口声声要“改变世界”，但眼下，它自己还没解决生存问题。据彭博社最 新报道，这家“科技明星企业”正以惊人速度烧钱——预计 2024 年全年支出将达到 130 亿美元，也就是说 每个月要烧掉超过 10 亿美元。

这在任何行业来看，几乎都是不可持续的节奏。

靠“吸金”维持生存，融资数字令人瞠目

据知情人士透露（因信息敏感未透露身份），xAI 正在敲定 43 亿美元的新一轮股权融资，而且还计划在 2025 年 再筹资 64 亿美元。与此同时，还有 50 亿美元的债务融资在路上，由摩根士丹利牵头协助，用于支持 xAI 的数据中心建设。

这笔烧钱速度让人不禁质疑：钱到底都花去哪了？

主打产品 Grok：争议不断的“反觉醒”AI

xAI 目前推出的代表性产品，是马斯克所谓的“反觉醒”（anti-woke）聊天机器人 Grok。这个 AI 不但名字“朋克”，有时言辞也相当“爆炸”——曾在没有被提问的情况下自动发表“白人种族灭绝”的阴谋论，令人侧目。尽管如此，它偶尔展现出意外“觉醒”（woke）的回应，也让网友直呼“人设崩了”。

值得一提的是，Grok 的训练数据主要来源于 X（前身为推特）的内容流，涵盖海量真实用户和机器人生成的信息。今年早些时候，xAI 正式并入 X 公司，形成数据与产品的一体化。

地位尴尬：背靠世界首富，却是 AI 战场的“挑战者”

虽然 xAI 是马斯克亲自操盘的项目，理论上背靠全球首富这棵“大树”，但在当前 AI 领域，它仍被视为“挑战者”，处在 OpenAI、Meta、Anthropic 等科技巨头的阴影之下。

尽管马斯克对自己的 AI 理想夸口连连，包括未来推出家用机器人、自动驾驶出租车等产品线，但这些梦想距离现实还有一段不小的距离。目前的重点，是它能否撑过这个“烧钱如流水”的初创阶段。

小结：理想很丰满，资金链拉警报？

xAI 的现状有点像马斯克过去所有创业的“复刻”版：前期疯狂烧钱、疯狂拉融资、大胆画饼，然后看能否赌中未来。但在当今 AI 战场，光有热血和资金远远不够，还得有真正过硬的产品和落地能力。

一句话总结：xAI 想改变世界？先别被自己烧破了“钱包”。

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