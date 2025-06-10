Anthropic 的 AI 博客“夭折”早逝

据TechCrunch报道称，在媒体们大肆报道了 Anthropic 利用旗下 Claude AI 模型撰写博客文章的实验仅一周后，Anthropic 就终止了该博客的运营，并将原本的博客地址重定向至公司官网主页。上周末，“Claude Explains”博客页面和其中的几篇初始文章也一并消失了。

一位知情人士告诉 TechCrunch，该博客原本只是一个“试点项目”，旨在帮助 Anthropic 团队将客户对“技巧与实用指南”类内容的需求，与公司的市场推广目标相结合。

“Claude Explains”博客原本在 Anthropic 的官网上设有专属页面，由人工编辑负责内容准确性，内容主要涉及 Claude 在各类技术场景下的使用方式（例如：“用 Claude 简化复杂代码库”）。虽然博客意在展示 Claude 的写作能力，但并未明确说明每篇文章中有多少内容是由 Claude 直接生成的原文。

Anthropic 的一位发言人此前曾表示，博客内容由“主题专家与编辑团队”把关，他们会在 Claude 的初稿基础上“补充洞见、实际案例和背景知识”。该发言人还称，“Claude Explains”博客原计划拓展至涵盖创意写作、数据分析、商业战略等多个领域。

但显然，这一系列计划很快就发生了变化。

本月早些时候，这位发言人曾表示：“‘Claude Explains’展示了人类专业知识与 AI 能力如何协同合作。这是一个早期范例，展示了团队如何借助 AI 增强工作效率并为用户提供更多价值。我们的目标不是取代人类专业知识，而是放大专家们的能力。”

然而，该博客在社交媒体上的反响并不算热烈。部分原因在于缺乏透明度——外界难以分辨哪些内容是由 AI 生成的。一些用户指出，这个博客更像是一场试图自动化内容营销的尝试——即通过热门话题内容吸引潜在客户的广告策略。

据 SEO 工具 Ahrefs 统计，在博客下线前，已有超过 24 个网站链接到了“Claude Explains”的文章。对于一个上线还不到一个月的博客来说，这个表现并不算差。

此外，Anthropic 也可能开始对外界误以为 Claude 在写作方面能力超出实际水平感到警惕。即便是目前最 先进的 AI，也仍然会自信地“胡编乱造”，这一问题曾导致多家使用 AI 的媒体出丑。例如，彭博社不得不更正几十条由 AI 生成的文章摘要，而 G/O Media 违背编辑意愿发布了大量错误百出的 AI 内容，也因此遭到广泛嘲讽。

（举报）