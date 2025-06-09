谷歌宣布 Chrome 浏览器提速，但“吃内存”的毛病依旧没改

Chrome 浏览器再次刷新速度纪录，成为目前最快的主流浏览器之一。然而，虽然页面加载速度有所提升，它“吃内存”的问题依然令人头疼。

提速 10%，Chrome 变得更快了

谷歌近日表示，Chrome 在比较新的 Speedometer 3.0 基准测试中取得了历史比较高分，比 2024 年 8 月提升了约 10%。这意味着网页加载、响应速度都有明显优化。谷歌称，这项提升预计每年可为全球用户节省数百万小时的等待时间。

这次提速的背后，是一系列底层优化：

内存结构更加合理

字符串处理效率更高，采用了新哈希算法

渲染引擎 Blink 得到改进，使 CSS 样式和字体渲染更流畅

老问题依旧：占内存高，电脑吃不消

尽管速度提升令人振奋，但老用户最熟悉的问题依然没有解决：Chrome 仍然是“内存杀手”。

许多用户反映，打开多个标签页或安装一些插件后，内存占用会迅速飙升。甚至有网友在 Reddit 上吐槽：就一个 Chrome 标签页，内存占用竟高达 6GB，导致系统卡顿，影响使用体验。

谷歌推出“内存节省器”和“节能模式”作为应对

为了解决高内存占用问题，谷歌近年来陆续加入了“Memory Saver”（内存节省器）和“Energy Saver”（节能模式）等功能。理论上，这些功能可以在不活跃标签页中释放内存，延长笔记本电脑续航。

但根据 TechRadar 报道，这些功能效果有限，无法从根本上缓解高内存消耗。在内存较小的设备上，Chrome 依旧让人“用着吃力”。

一边加速，一边耗电耗资源，浏览器的两难困局

随着网页应用越来越复杂，现代浏览器不得不在“性能”与“资源消耗”之间艰难平衡。Chrome 这次提速，是性能上的进步，但内存优化并未同步，导致很多用户并没有获得实质性体验提升。

更多人开始“另觅出路”：转向 Firefox 和 Brave

在这种背景下，不少用户已经开始转向更轻量的浏览器，比如 Mozilla Firefox 和 Brave。这些浏览器不仅内存占用较低，还在隐私保护方面表现更好，更适合追求效率和安全的用户。

此外，它们也提供更多自定义功能，更贴合部分用户对浏览器的个性化需求。

速度提升固然重要，但资源优化才是关键

Chrome 虽然依旧是全球受欢迎的浏览器，但“高性能换高消耗”的老问题已经引起不少用户的不满。未来谷歌真正需要解决的，是如何在保持领先性能的同时，大幅度优化内存占用与电池消耗，否则再快的浏览器，也难以让人真正满意。

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