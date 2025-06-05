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如何用DeepSeek生成高质量的竞品SWOT分析报告

2025-06-05 16:28 · 稿源：站长之家

导语:

在日常运营、市场策划品牌管理等工作中，竞品分析是关键一环。通过借助AI大模型，我们可以更快速、系统地产出结构清晰的SWOT分析报告。本教程将教你如何使用DeepSeek工具，基于指定指令，生成关于“京东 vs 拼多多”的供应链对比分析，提升你的数据洞察能力和内容生产效率。

使用工具:

工具名称:DeepSeek-V2

免费工具网址:https://deepseek.com

使用场景:

品牌分析

商业策划

电商运营

教程操作流程方法:

一、打开 DeepSeek 官网并进入 AI 对话界面

访问 https://deepseek.com，登录账户后，点击首页“Chat”或“AI助手”模块，进入写作对话框界面。

QQ20250605-163458.png

二、输入提示词指令

在输入框中复制并粘贴如下提示词指令:“用SWOT分析法对比__与__，重点突出供应链差异”，可根据需求自定义补充:如“输出不少于600字”、“结构清晰、带标题”等。

QQ20250605-163720.png

三、获取AI生成结果

点击发送后，等待几秒钟，DeepSeek 会自动输出完整的SWOT分析报告，涵盖Strength（优势）Weakness（劣势）、**Opportunity（机会）Threat（威胁）**四个方面，并聚焦于两者的供应链能力差异。

QQ20250605-163706.png

四、AI结果校验与补充

建议使用人工补充部分最新数据或整合行业报告内容，确保报告的准确性和权威性。

QQ20250605-164102.png

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