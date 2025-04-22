谷歌ai垄断？谷歌每月向三星支付“巨额费用”，让其预装Gemini

继 Android 系统、Chrome 浏览器等应用之后，谷歌又为他们的 Gemini 预装花费了“巨额费用”……

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:当地时间 21 日，在美国华盛顿特区联邦法院进行的谷歌搜索市场反垄断案的初次庭审中，美国司法部表示：“谷歌为了让自家的 AI 模型 Gemini 成为三星设备的默认助手，每个月都向三星支付‘巨额资金’”，并称这种行为是“典型的垄断企业策略”。

司法部还指出，谷歌为预搭载 Gemini 而签订的各种合同 “与法院已经认定为非法的谷歌此前的合同惊人地相似”。在去年 8 月谷歌败诉的一起与搜索引擎相关的反垄断诉讼一审中，法庭认为谷歌为了维持他们在智能手机中的默认搜索引擎地位，每年都向三星和苹果支付了巨额资金，这属于滥用市场支配力的行为。当时在审判过程中还披露了谷歌仅在 2022 年就分别向苹果和三星支付了 200 亿美元和 60 亿美元的事实。当天的庭审是因谷歌在之前的反垄断诉讼中败诉，为处理垄断解除方案而召开的。

谷歌承认了司法部的这一主张。作为证人出庭的谷歌营销总监 Peter Fitzgerald 表示：“谷歌为了在三星设备上搭载 Gemini，从今年 1 月起已与他们就相关费用支付问题达成了协议，这份合同至少会持续 2 年，且有可能会延长至 2028 年。” 他接着解释道：“这份合同规定，对于每一台搭载 Gemini 的设备，每月支付固定费用，并且谷歌会将通过 Gemini 应用内广告获得的部分收益支付给三星。”

三星电子从 Galaxy S24 开始将谷歌的 Gemini 用作默认 AI 引擎。不过，谷歌向三星支付的具体金额尚未公开。

然而，司法部关于谷歌试图通过 AI 扩大搜索市场支配力这一主张，遭到了谷歌的反驳。谷歌方面表示：“ Gemini 不是此次反垄断诉讼的对象，谷歌在 AI 产品方面并未占据垄断地位。”

实际上，谷歌的这种“支付惯例”已经被多次诟病。除了去年败诉的反垄断诉讼之外，在 2023 年游戏制作公司 Epic Games 就谷歌强制使用应用内支付系统提起的诉讼中，这种惯例也成为了违反反垄断法的依据。在那次审判中，还披露了谷歌为了牵制相互竞争的应用商店，私下向三星等公司分配收益，三星在 4 年间从谷歌获得了 80 亿美元的事实也被揭露。

谷歌面临着多起反垄断相关诉讼，同时也陷入了业务拆分的危机。在当天开始的审判中，司法部主张为了消除谷歌在搜索引擎市场的非法垄断，要求其必须出售 “Chrome（谷歌浏览器）”，因此外界认为谷歌的命运悬而未决。

在此之前的 17 日，谷歌被判非法垄断了部分在线广告相关技术市场。

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