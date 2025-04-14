“吉卜力被廉价对待，不可原谅” ，OpenAI 会被起诉吗？

日本业界对 ChatGPT 的“侵权行为”态度不一，而吉卜力工作室却一直保持沉默，双方产生版权纠纷的可能性几何？

随着 ChatGPT 图像生成功能的发布，让“吉卜力风格”图像风靡全球的同时，也给他们带来了许多新用户、以及更多的付费用户。不过，随之而来的还有日益高涨的侵权争议。虽然吉卜力工作室方面对所谓的“侵权争议”一直保持沉默，但业界认为，如果发现 ChatGPT 未经许可使用原作创作吉卜力风格的图像，吉卜力可能随时采取法律行动。

ChatGPT上，一周内 7 亿张吉卜力风格图片涌现，引发侵权争议

OpenAI 自上月 25 日推出图像生成服务以来，短短一周时间，以吉卜力风格创作的图像数量就突破了 7 亿张。 ChatGPT 的每周活跃用户数（WAU）也较去年底增加了 1.5 亿以上，付费用户数增加了约 450 万。

OpenAI 首席执行官山姆·奥尔特曼本人也一直在积极推广 ChatGPT 的图像生成功能，他在 X 上发布了一张自己的“吉卜力风格”头像、接连建议用户使用付费版本、倾诉他们因为“吉卜力风格”转化功能而面临的业务压力……

随着“吉卜力风潮”愈演愈烈，有关侵犯版权的争议也随之蔓延。许多人认为，未经原创者许可，利用 AI 绘制图像牟利的行为应受到惩罚。日本人气漫画《海贼王》导演石谷惠在自己的 SNS 上进行了强烈批评，她表示“这是降低吉卜力价值的行为”、“吉卜力被当成廉价的垃圾对待，名誉受损是不可原谅的”。

对此，OpenAI 只是简单地重申了自己的立场，坚称：这并不构成侵权！OpenAI 解释说，“我们引入了一个‘拒绝按照在世艺术家的风格创作图像’的系统”，并补充道，“参考整个工作室的风格，而不是个人的风格。”

日本出现虚假“吉卜力版权警告”，工作室却一直保持沉默

随着侵权争议的加剧，甚至出现了假新闻，声称吉卜力已就 ChatGPT 图像转换发出警告。据NHK报道，上个月 27 日，一张吉卜力工作室侵权警告声明在 X 等 SNS 平台上峰传开来。声明中警告称，“将图像转换成吉卜力风格将构成侵权，如果不停止这种行为，我们将采取法律行动。” 不过，吉卜力工作室方面表示他们从发布过任何“侵权警告”文件，并透露该图片是伪造的。

截止至目前位置，吉卜力方面尚未就侵权争议发表任何官方声明。不过，宫崎骏导演此前曾对 AI 动画制作表达过极其负面的态度 —— 在 2016 年日本 NHK 的一部纪录片中，他谈到人工智能生成的动画视频时说：“我觉得它们非常恶心”，并补充道，“我觉得它们是对生命本身的侮辱，也是对包含一个人毕生心血的作品的侮辱，我永远不会在我的作品中使用它们。”

吉卜力目前的运营形式是，除动画制作之外的所有管理都委托给日本电视台。因此，未来如果有任何声明，预计将会通过日本电视台发表。

2023 年 10 月，吉卜力将 42.3% 的股份出售给了日本电视台，成为其子公司。当时，担任总经理的导演宫崎骏和制作人铃木敏夫正在寻找公司的继任者，但被认为是继任者有力候选人的宫崎骏之子宫崎吾朗拒绝接任，因此他们最终决定出售公司，将管理权转交他人。

ChatGPT 预计将引发版权纠纷，《纽约时报》诉讼结果可能引发大量纠纷

美国法律界有分析认为，虽然模仿特定公司的风格进行图像绘制可能不构成侵权，但如果将原作用于 ChatGPT 的图像生成学习，则可能构成侵犯版权。

纽约某律师事务所的律师向美联社表示：“问题在于 OpenAI 的 AI 模型是否利用吉卜力工作室或宫崎骏作品进行过训练，以及是否获得了这样做的许可或批准” 、“如果这种使用未经同意或给予补偿，那么可能会有侵权问题。”

随着《纽约时报》自去年起对 OpenAI 提起版权诉讼的庭审结果出炉，包括吉卜力工作室在内的动画和内容制作公司向 OpenAI 提起诉讼的可能性进一步增大。4 日，美国联邦法院驳回了 OpenAI “驳回《纽约时报》版权侵权诉讼”的请求。 《纽约时报》主张，OpenAI 未经许可，利用《纽约时报》的文章来诱导用户升级付费会员，这一说法已被联邦法院采纳。

在此之前，《纽约时报》表示 OpenAI 使用未经授权的新闻内容对其 ChatGPT 进行训练。对此，OpenAI 声称 AI 学习本身属于“合理使用”范畴 —— 合理使用是指当作品被用于研究、教育和报告等公共目的时，无需获得版权所有者的许可，便可使用受版权保护的作品的权利，这是《版权法》的例外情况。

随着驳回动议被驳回，未来这起侵权诉讼很可能会朝着有利于《纽约时报》的方向发展。