苹果又得多派几架飞机了？！中方对美关税提高至125%

中方也对美国强势的关税压力作出了回应。中国财政部当地时间 11 日宣布，将对美国进口产品加征125%的关税，高于此前宣布的84%。

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：针对美国再次提高关税的举动，中方立即作出回应 —— 将美国产品的关税从现有的84%提高到125%。但政府明确表示不会对进一步提高关税作出回应，称继续征收高额关税已经沦为“数字游戏”，没有任何实际意义。

国务院关税税则委员会 11 日表示，美国政府称将对中国进口产品提高‘对等关税’税率至125% ……美方对华加征过高关税严重违反国际经贸规则，违背基本经济规则和常识，完全是单边霸凌和胁迫行为。

中方解释说，根据海关法等原则，自 12 日起调整对美国进口产品的关税措施，将关税税率提高至125%。委员会表示：“在目前的关税水平下，美国对华出口产品不可能被市场接受”， “即使美国继续对中国出口产品征收关税，中国也不会做出回应。”

商务部在当天加征关税公告发布后发表的声明中强调，“美国进一步提高了对华产品的对等关税”，“中方坚决反对和强烈谴责美方的单边关税措施，并已采取坚决反制措施，维护自身权益”。商务部指出，“美国任意加征单边关税，严重违反国际经贸规则，违背基本经济规则和常识”，“导致当前世界经济、全球市场和多边贸易体制面临严重冲击和剧烈波动，美国必须对此承担全部责任”。

美方宣布对部分贸易伙伴国免除关税，并没有改变美方通过贸易讹诈谋取私利的本质。商务部解释说“我们敦促美方在取消‘对等关税’方面迈出一大步，彻底纠正其错误做法”。并批评美方将关税工具化、武器化，进行霸凌和威胁，表示美方屡屡加征高额关税，已经成为数字游戏，失去了真正的经济意义。

商务部强调，如果美方继续采取类似行动，中方不会就“关税”问题搞数字游戏，但“对于美方试图实质性侵犯中国权益的行为，中方将坚决反击，斗争到底”。

不过，他们补充表示，“我们对与美国谈判持开放态度，但威胁和施压不是对付中国的正确方式”，并表示，“美国应在相互尊重的基础上，通过与中国平等对话，妥善解决分歧”。

外交部发言人林剑在当天就美国决定对华征收 145% 的关税税率一事表示，“关税战、贸易战没有赢家，中国不想打，但也不怕打。”

在这样的情况下，苹果估计又得多派几架飞机“运送 iPhone”了！

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