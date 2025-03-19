小米“挺进群岛”，拿下了日本2024年智能机市场的 6% 份额

小米在被称为中国智能手机“坟墓”的日本市场初次拿下超过5%的市场份额，其成功原因备受关注。有分析认为，此前以价格竞争为主的中国智能手机，通过外形设计、性能升级等多种变化，创造了新的需求。

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:据市场调查公司 Counterpoint Research16 日统计，中国小米去年在日本智能手机市场的出货量占有6%的份额。小米2023年的占据数据尚未被纳入任何统计数据，预计其 2023 年的市场份额为1%左右。同期，日本索尼从8%下滑至6%，韩国三星电子从7%下滑至6%，与小米持平。在日本智能手机市场常年领先地位的苹果市场份额从53%下滑至49%，跌破50%大关 —— 小米吸收了各大品牌市场份额的下滑。

Counterpoint Research 将“经济衰退”列为小米在日本增长的比较大原因。该研究公司在报告中解释道：“由于日本消费者更喜欢价格较低的智能手机，所以小米的业务得到了增长。”

不过也有分析称，随着小米产品性能上升至与各大品牌相媲美的水平，其在日本消费者中的受欢迎程度也不断提升。去年 5 月在日本发布的小米14 Ultra搭载了高通骁龙 8 第三代处理器（AP），与同年发布的三星Galaxy S24 Ultra属于同一级别。 AP的作用类似于人类的大脑，是决定智能手机性能的关键部件。小米14 Ultra的出厂价为19. 9 万日元（约合 9630 人民币）。与同容量（512GB）的Galaxy S24 Ultra（20. 41 万日元，约 9878 元）相差 5 万韩元（约合 250 元）。

图源：小米官网截图

特别是，有分析称，日本消费者对该产品相机的口碑推动了销量的增长。小米14 Ultra 配备的相机是与德国相机公司徕卡合作开发的，配备索尼比较新传感器。据法国相机分析公司 DxOMark 称，小米14 Ultra的相机得分为 149 分，超过了Galaxy S24 Ultra（ 144 分）。这是去年 9 月发布的苹果 iPhone 16 Pro Max（157 分）与 iPhone 16 基本型（147 分）之间的分数。

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