美加贸易战打响！加拿大人说要断了美国人的“黄网”，封禁PornHub

美国和加拿大正在就各自经济的未来展开博弈。在这样的大环境下，一切皆有可能。

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:美国和加拿大之间的贸易战愈演愈烈，为了让加拿大占据优势而提出的两项新提议可能会令局势进一步恶化。其一是加拿大无视美国的知识产权法，成为一个出口越狱工具的国家。其二则是封禁 PornHub 网站。

特朗普的对等关税将于 4 月 2 日生效，如果这些政策得以实施，将会扰乱双方的经济。上周，加拿大安大略省省长道格・福特（Doug Ford）宣布对出口到美国的电力征收 25% 的附加费，随后又表示在谈判期间 “暂停” 这一举措。这一切最终会如何收场、局势会如何变化、人们将承受多大的痛苦……目前仍是未知数。

加拿大科幻作家、科技记者科里・多克托罗（Cory Doctorow）上个月提出了一个绝妙的建议，这将给美国带来巨大压力。他在为加拿大政策替代中心（Canada Centre for Policy Alternatives）撰写的一篇文章中问道：“要是加拿大不再维护美国科技公司的知识产权会怎样呢？”

美国科技公司收取高额的 “租金”—— 亚马逊、苹果、谷歌等公司运营的大多数应用商店每笔交易都会抽取 30% 的提成。如果不向约翰迪尔（John Deere）公司支付昂贵的软件解锁费用，其农业设备就很难维修。汽车公司 —— 尤其是特斯拉 —— 将一些基本功能设置在电子付费墙之后（越狱只需要 100 美元即可解锁付费功能）。

多克托罗的建议是，加拿大不要对美国商品征收关税，而是好好回顾一下与美国的贸易谈判，并 “废除” 其曾就大型科技公司知识产权问题所达成的相关法律。

多克托罗说：“你知道加拿大能做什么吗？可以打造一个加拿大应用商店。加拿大软件开发者可以利用这个商店向加拿大客户销售加拿大应用程序，收取，比如说，标准的 5% 的支付处理费，而不是像苹果那样收取 30%。加拿大也可以为安卓系统、PlayStation 和 Xbox 打造应用商店。”

他还建议，这个应用商店不应只局限于加拿大软件开发者。“加拿大的应用商店可以向美国和全球的软件开发者提供 5% 的销售提成，并提供越狱工具包，让世界各地的设备用户能够安装加拿大的应用商店，这样软件开发者就不会被美国大型科技公司剥削。” 这可比美国那些公司的条件要好得多得多。

在多克托罗的设想中，加拿大可以制造设备和软件，帮助对约翰迪尔拖拉机、特斯拉及其他美国汽车进行越狱解锁。想象一下这样一个世界：农民只需向一家加拿大公司一次性支付软件更新费用，而不必一次次地回到约翰迪尔公司那里，为其寻租性质的电脑更新付费。再想象一下这样一个世界：你只需为新车上的一个设备一次性付费，就能永 久解锁其所有软件功能。

多克托罗说：“是什么阻碍了加拿大制定一项产业政策 —— 通过第三方附加组件、改装和越狱工具来侵蚀美国垄断企业的高额利润呢？”

另一个比较搞笑的建议因加拿大喜剧演员马修・普日茨基（Matthew Puzhitsky）在 Instagram 上发布的一段视频而迅速走红：断了美国人的 PornHub 网站访问权限。

这家色情业巨头的总部位于蒙特利尔，每月都有大量美国用户访问，可以说是美国人民的“深夜食粮”和“精神支柱”了。3 月 6 日，普日茨基在 Instagram 上发布了一段短剧，剧中那些在寻找赢得对美贸易战方法的政客们提议封禁该网站。

该短剧引起了人们的共鸣，《纽约邮报》（The New York Post）和《每日邮报》（The Daily Mail）都对此进行了报道。普日茨基对《纽约邮报》表示：“如果加拿大能在美国封禁 PornHub，那我们就赢得了贸易战。就是这样。也就不存在什么贸易战了。”

在特朗普第二次担任总统的这段混乱时期，一切皆有可能。

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