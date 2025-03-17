AI可以帮你做作业、写小说……但却栽在了“看时间”上！

AI模型很强大，但它们却在极其简单的任务上栽了跟头！

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:如今，人工智能能够生成栩栩如生的图像、写小说、帮你完成家庭作业，甚至还能预测蛋白质结构。然而，一项新的研究却表明，它在一项非常基础的任务上常常栽跟头 —— 看时间。

爱丁堡大学的研究人员测试了七款知名的多模态大言模型的“识时”能力 —— 让它们根据不同的时钟或日历图像回答与时间相关问题。

他们的研究将于 4 月正式发表，不过，目前已经在科研共享平台 arXiv 上发布了，该研究表明，这些大型语言模型在这种基础任务上“变成智障”了。

研究人员在研究中写道：“从视觉输入中解读时间并进行推理的能力，对于许多现实世界的应用至关重要 —— 从事件安排到自动驾驶系统等领域皆是如此。尽管多模态大语言模型（MLLMs）取得了进展，但大多数研究工作都集中在目标检测、图像描述或场景理解等方面，对时间推理的探索仍不够充分。”

本次测试的对象包括 OpenAI 的 GPT-4o 和 GPT-o1、谷歌 DeepMind 的 Gemini 2.0、Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet、Meta 的 Llama 3.2-11B-Vision-Instruct、阿里的 Qwen2-VL7B-Instruct、以及 ModelBest 的 MiniCPM-V-2.6。研究人员向这些模型输入了不同的模拟时钟图片（这些图片中的时钟或带有罗马数字、或有不同的表盘颜色，有些则没有指针）、以及十年来的日历图片等。

向这些大模型上传时钟图片的同时，还会提出问题：上传图片中的时钟显示的时间是多少？而对于日历的图片，研究人员则会提出一些简单的问题，比如：元旦是星期几？以及一些较难的问题，诸如：一年中的第 153 天是哪一天？

“读取模拟时钟的时间和理解日历涉及到复杂的认知步骤”，研究人员解释说，“这需要进行精细的视觉识别（例如，时钟指针的位置、日期单元格的布局），以及不简单的数值推理（例如，计算日期偏移量）”

总而言之，这些AI模型的表现很不理想 —— 它们正确读取模拟时钟时间的概率不到 25%。研究人员表示，无论是带有罗马数字和风格化指针的时钟，还是没有指针的时装，它们的表现都不甚理想。

在最终的测试结果中，谷歌的Gemini 2.0 在时钟测试中表现最 好，而 GPT-o1 在日历任务上准确率为 80% —— 比竞争对手都要好。这也意味着， 即使最出色的AI大模型，错误率也高达 20%。

这项研究的共同作者、爱丁堡大学信息学院的博士生 Rohit Saxena 在一份学校声明中表示：“大多数人从小就会看时间和日历。我们的研究结果凸显了 AI 在执行对人类来说相当基础的技能方面存在的显著差距。如果要将 AI 系统成功集成到对时间敏感的现实世界应用中，比如日程安排、自动化和辅助技术等领域，就必须解决这些不足。”

所以，AI 或许能够帮你完成家庭作业，但别指望它能按时完成任务，至少现在还是这样。

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