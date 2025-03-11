特朗普声称：有四家公司竞争TikTok，交易或“很快”达成

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:在唐纳德・特朗普透露其政府正在与四家有意收购热门社交媒体应用 TikTok 美国业务的集团进行谈判后，围绕收购 TikTok 美国业务的争夺战愈发激烈。周日，特朗普在 “空军一号” 上接受记者采访时，对谈判表示乐观。“我们正在与四家不同的集团洽谈，很多人都想要收购它…… 这四家集团都不错。” 特朗普说道。当被问及交易是否很快就能达成时，他表示 “很有可能”，但其拒绝透露潜在买家的身份。

在此之前，TikTok 所有者字节跳动被要求在 2025 年 1 月 19 日前剥离 TikTok 的美国业务，否则将面临全面禁令。之后，特朗普通过行政命令将原定于1月19日的最后期限延长到了4月5日。

有传言称，地产大亨、洛杉矶道奇棒球队的前老板弗兰克·麦考特（Frank McCourt）有意收购 TikTok。此外，科技巨头甲骨文和微软也曾参与过相关洽谈，不过目前它们的意向尚不明朗。金融分析师预估 TikTok 美国业务的价值高达 500 亿美元，是相当吸引力的数字资产。

字节跳动出售 TikTok 的压力源于美方根深蒂固的怀疑，即他们认为这家中国公司会将美国用户的数据传输给中国政府 —— 字节跳动对此始终予以否认。

TechCrunch报道称，乔治城大学的网络安全研究员莎拉・陈博士（Dr. Sarah Chen）表示：“这不仅仅关乎一款应用程序。TikTok 的情况反映出了一个更重大的问题 —— 即应如何应对那些在隐私和信息自由价值观上存在差异的‘他政府’科技公司。”

让本就敏感的谈判变得更加复杂的一点是：据说，字节跳动已表明，与其出售 TikTok 美国业务，不如直接关停该业务。

特朗普政府坚称，任何可能达成的协议都必须解决国家安全问题并同时保留这个深受欢迎（尤其是在美国年轻人中）的平台。据悉，TikTok 拥有超过 1 亿美国用户，已然成为一股强大的文化力量。

特朗普方面暗示，如果谈判取得重大进展，他可能会将 4 月 5 日的最后期限延长，但如果延期超过 90 天（仍没有结果），就该轮到字节跳动方面展示他们的诚意了。

分析师马克・汤普森（Mark Thompson）表示：“时间紧迫，字节跳动要么与这四家集团中的某一家达成交易，要么我们可能会看到这个备受欢迎的SNS平台从美国互联网上彻底消失。”

随着 4 月的最后期限日益临近，TikTok 用户和分析师都在焦急观望，想知道这款应用的命运最终将会如何，而无论结果如何，无疑都将切实地重塑美国的社交媒体环境。

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