OpenAI & 微软对 AGI 秘密定义：百亿利润目标背后的协议与争议

据《The Information》获得的泄露文件显示，OpenAI 和微软对「AGI」（人工通用智能）有一个秘密定义，即任何能够在大多数任务上超越人类的系统。文件指出，这两家公司在 2023 年达成一致，认为 AGI 的实现标志是 OpenAI 开发出一个能够创造至少 1000 亿美元利润的人工智能系统。

长期以来，AI 社区一直在争论 AGI 的真正含义，以及计算机是否能在大多数任务上超越人类并对经济产生颠覆性影响。

实际上，「人工智能」这个术语本身就有些用词不当，因为许多 AI 系统只是通过接收关键词并搜索大量数据进行预测，而非真正理解背后的概念。然而，多年来，微软向 OpenAI 投资了超过 130 亿美元，而这笔资金附带了特殊条款：一旦 OpenAI 实现 AGI，将停止允许微软使用其开发的任何新技术。

OpenAI 成立之初以非营利机构身份运营，声称其使命是利用其影响力及任何可能开发出的 AGI 为全人类创造福祉。切断微软对 AGI 的访问权限的目的，是为了防止 OpenAI 的知识产权被集中在少数科技巨头手中。然而，为了吸引微软投入巨资，双方达成协议：在实现 AGI 后，微软及其他投资者有权分享 OpenAI 的部分利润，直到收回 1000 亿美元。这一盈利门槛旨在确保大部分利润最终用于开发造福全人类的产品。当然，这些仍只是纸上谈兵，因为目前 AI 的能力还远未达到这种水平。

OpenAI 的非营利结构长期被认为是一个幌子，而今年公司宣布计划转型为营利性结构并不令人意外。转型原因在于当前的非营利模式使其难以筹集更多资金并与其他 AI 公司竞争。据《The Information》报道，微软和 OpenAI 正就一系列变更进行谈判，这些变更可能会在公司重组后生效。目前，微软是 OpenAI 的唯一云托管服务提供商，而 OpenAI 可能希望结束这一绑定关系，停止利润分成，并转为直接向微软提供股权。

微软和 OpenAI 的分歧已经持续了一段时间。最近有报道称，微软开始在其 365 Copil0t 产品中整合自己开发的 AI 模型，以降低成本并提高效率。对于微软来说，这是更为合理的选择，因为 OpenAI 是一家独立公司，正在开发类似的生产力工具，而微软认为这些工具将成为其未来生产力软件的核心技术。特别是在 OpenAI 围绕自身的混乱和争议不断的情况下，微软需要自己的专有技术来开辟独立的发展路径。

然而，OpenAI 距离通过技术实现 1000 亿美元利润还有很长的路要走，这意味着它可能需要在未来相当长的时间内继续向微软交付技术和利润分成。这对 OpenAI 来说并不理想，尤其是在它寻求新投资者以应对高额资金消耗的背景下。结束与微软的云托管绑定可能使 OpenAI 有机会与其他托管服务提供商谈判更低的成本。谷歌最近向美国联邦贸易委员会（FTC）提交信件，呼吁废止这一协议，也从侧面说明了这一合作关系的争议性。

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