华为Mate 70系列上架：手机售价暂未公布

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:华为Mate70系列智能手机今日在华为商城开启预约，此次发布的系列包括Mate70、Mate70Pro和Mate70Pro+三款机型。

Mate70标准版和Pro版均提供曜石黑、雪域白、云杉绿和风信紫四种配色，存储配置上有12GB+256GB、12GB+512GB和12GB+1TB三种选择。而Mate70Pro+则提供墨韵黑、羽衣白、金丝银锦和飞天青四种配色，配置上有16GB+512GB和16GB+1TB两种选择。

在工业设计方面，华为Mate70系列采用了环形镜头设计，镜头与玻璃背板之间以饰钉装饰，后置三摄配置，闪光灯和XMAGE标识分别位于镜头模块的下方和上方。根据曝光信息，Mate70系列标准版配备1.5K直屏，而高配版则采用全等深四微曲屏幕，支持侧边指纹识别和3D人脸识别功能。

系统方面，华为Mate70系列首次搭载原生鸿蒙操作系统，这是继苹果iOS和安卓之后的全球第三大移动操作系统，也是我国首个国产移动操作系统。目前，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个行业，通用办公应用覆盖全国3800万多家企业。

华为消费者业务CEO余承东表示，Mate70系列是华为Mate系列历史上最强大的旗舰机型。随着华为Mate70系列的上架，消费者可以提前了解到该系列的外观和配置信息，为即将到来的正式发布和选购做好准备。

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