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10月共113款国产游戏获批 包括《背包大乱斗 》等

2024-10-25 17:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:今日，国家新闻出版署发布了2024年10月份国产网络游戏审批信息，共有113款游戏获得许可。

在这批获批的游戏中，有几款备受瞩目的作品，例如《背包大乱斗》、《从前有座花果山》、《加菲猫家族:萌宠集结》以及《狼人杀:月夜推理乐园》等，这些游戏涵盖了多种风格和玩法，满足了不同玩家群体的需求。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1百重守护移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司上海德益昶信息科技有限公司国新出审〔2024〕2101号ISBN978-7-498-14050-02024年10月25日
2背包大乱斗移动-休闲益智北京百度多酷科技有限公司南京百酷网络科技有限公司国新出审〔2024〕2102号ISBN978-7-498-14051-72024年10月25日
3冰封远征移动北京漫游谷信息技术有限公司北京漫游谷信息技术有限公司国新出审〔2024〕2103号ISBN978-7-498-14052-42024年10月25日
4猜到它移动-休闲益智咪咕互动娱乐有限公司北京古鲁营销顾问有限公司国新出审〔2024〕2104号ISBN978-7-498-14053-12024年10月25日
5超级新宠物移动方圆电子音像出版社有限责任公司广州市方巨网络科技有限公司国新出审〔2024〕2105号ISBN978-7-498-14054-82024年10月25日
6超迷足球移动上海双盟网络科技有限公司上海零越网络科技有限公司国新出审〔2024〕2106号ISBN978-7-498-14055-52024年10月25日
7超能竞速移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司北京掌上易游科技有限公司国新出审〔2024〕2107号ISBN978-7-498-14056-22024年10月25日
8超能勇者移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海沁沐雅网络科技有限公司国新出审〔2024〕2108号ISBN978-7-498-14057-92024年10月25日
9厨房特工队移动-休闲益智杭州群游科技有限公司成都路人王体育科技有限公司国新出审〔2024〕2109号ISBN978-7-498-14058-62024年10月25日
10此处必有妖移动安徽新华电子音像出版社广州趣虎网络科技有限公司国新出审〔2024〕2110号ISBN978-7-498-14059-32024年10月25日
11从前有座花果山移动北京掌趣科技股份有限公司北京掌趣科技股份有限公司国新出审〔2024〕2111号ISBN978-7-498-14060-92024年10月25日
12丛林捕食者移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京璀璨互联科技有限公司国新出审〔2024〕2112号ISBN978-7-498-14061-62024年10月25日
13大梦道心录移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司成都景辰互娱科技有限公司国新出审〔2024〕2113号ISBN978-7-498-14062-32024年10月25日
14大战三回合移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司厦门简创网络科技有限公司国新出审〔2024〕2114号ISBN978-7-498-14063-02024年10月25日
15倒水解谜移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司武汉欢乐泡泡信息技术有限公司国新出审〔2024〕2115号ISBN978-7-498-14064-72024年10月25日
16豆豆游侠移动上海双盟网络科技有限公司厦门魔兔网络科技有限公司国新出审〔2024〕2116号ISBN978-7-498-14065-42024年10月25日
17防线对决移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海灿昕兰科技有限公司国新出审〔2024〕2117号ISBN978-7-498-14066-12024年10月25日
18风之勇者移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司深圳子兰娱乐文化有限公司国新出审〔2024〕2118号ISBN978-7-498-14067-82024年10月25日
19疯狂水上乐园移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司南京原极信息科技有限公司国新出审〔2024〕2119号ISBN978-7-498-14068-52024年10月25日
20浮梦移动炫彩互动网络科技有限公司成都斧王网络科技有限公司国新出审〔2024〕2120号ISBN978-7-498-14069-22024年10月25日
21古荒遗迹2移动四三九九网络股份有限公司四三九九网络股份有限公司国新出审〔2024〕2121号ISBN978-7-498-14070-82024年10月25日
22怪兽穿梭移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司南京奇卡信息科技有限公司国新出审〔2024〕2122号ISBN978-7-498-14071-52024年10月25日
23怪兽盟约移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司武汉巨有趣互动科技有限公司国新出审〔2024〕2123号ISBN978-7-498-14072-22024年10月25日
24光明记忆:无限移动深圳中青宝互动网络股份有限公司柳州燕岛网络科技有限公司国新出审〔2024〕2124号ISBN978-7-498-14073-92024年10月25日
25海岛环游记移动安徽新华电子音像出版社广州易娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕2125号ISBN978-7-498-14074-62024年10月25日
26海岛小生活移动、客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司南京西木优洛网络文化有限公司国新出审〔2024〕2126号ISBN978-7-498-14075-32024年10月25日
27海盗来了2移动-休闲益智上海同济大学电子音像出版社有限公司上海星翼网络信息有限公司国新出审〔2024〕2127号ISBN978-7-498-14076-02024年10月25日
28黑龙风暴移动、网页上海恺英网络科技有限公司上海欣烁网络科技有限公司国新出审〔2024〕2128号ISBN978-7-498-14077-72024年10月25日
29画线模拟移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2024〕2129号ISBN978-7-498-14078-42024年10月25日
30欢乐跳蛋糕移动-休闲益智北京联合出版有限责任公司武汉鸣友网络科技有限公司国新出审〔2024〕2130号ISBN978-7-498-14079-12024年10月25日
31荒野之王移动四川数字出版传媒有限公司绵阳智如科技有限责任公司国新出审〔2024〕2131号ISBN978-7-498-14080-72024年10月25日
32机械启元移动、客户端上海文艺音像电子出版社有限公司北京第五维度网络技术有限公司国新出审〔2024〕2132号ISBN978-7-498-14081-42024年10月25日
33加菲猫家族:萌宠集结移动辽宁电子出版社有限责任公司萌宠世纪科技（海南）有限公司国新出审〔2024〕2133号ISBN978-7-498-14082-12024年10月25日
34剑舞江湖录移动湖南电子音像出版社有限责任公司南京趣娱势力技术服务有限公司国新出审〔2024〕2134号ISBN978-7-498-14083-82024年10月25日
35精灵梦幻历险记移动杭州渡口网络科技有限公司合肥常春藤移动科技有限公司国新出审〔2024〕2135号ISBN978-7-498-14084-52024年10月25日
36精灵天空岛移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司广州酷游娱乐科技有限公司国新出审〔2024〕2136号ISBN978-7-498-14085-22024年10月25日
37精英战线移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州游猫网络科技有限公司国新出审〔2024〕2137号ISBN978-7-498-14086-92024年10月25日
38境界足球移动-休闲益智杭州群游科技有限公司河南省新城科技网络有限公司国新出审〔2024〕2138号ISBN978-7-498-14087-62024年10月25日
39绝境冲刺移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司深圳市掌上方舟科技有限公司国新出审〔2024〕2139号ISBN978-7-498-14088-32024年10月25日
40开火吧菜鸟移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司南京呆萌猫网络科技有限公司国新出审〔2024〕2140号ISBN978-7-498-14089-02024年10月25日
41看图猜画移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市来玩科技有限公司国新出审〔2024〕2141号ISBN978-7-498-14090-62024年10月25日
42口袋对弈移动-休闲益智北京北纬通信科技股份有限公司北京北纬通信科技股份有限公司国新出审〔2024〕2142号ISBN978-7-498-14091-32024年10月25日
43酷比大陆移动上海科学技术文献出版社有限公司上海派柯斯网络科技有限公司国新出审〔2024〕2143号ISBN978-7-498-14092-02024年10月25日
44快来当大侠移动-休闲益智北京中科奥科技有限公司北京中科奥科技有限公司国新出审〔2024〕2144号ISBN978-7-498-14093-72024年10月25日
45狼人杀:月夜推理乐园移动海南省电子音像出版社有限公司狼人杀（海南）文化传媒有限公司国新出审〔2024〕2145号ISBN978-7-498-14094-42024年10月25日
46黎明起源移动辽宁电子出版社有限责任公司广州肆狼网络技术有限公司国新出审〔2024〕2146号ISBN978-7-498-14095-12024年10月25日
47里世界危机移动杭州润趣科技有限公司杭州星帆广告传媒有限公司国新出审〔2024〕2147号ISBN978-7-498-14096-82024年10月25日
48例无虚发移动-休闲益智杭州群游科技有限公司南阳汇智软件有限公司国新出审〔2024〕2148号ISBN978-7-498-14097-52024年10月25日
49烈焰合击移动吉林音像出版社有限责任公司齐乐玩（北京）网络科技有限公司国新出审〔2024〕2149号ISBN978-7-498-14098-22024年10月25日
50领主防线移动咪咕互动娱乐有限公司深圳市顺晨网络科技有限公司国新出审〔2024〕2150号ISBN978-7-498-14099-92024年10月25日
51龙石战争移动成都电子科大出版社有限责任公司广州凯一博信息科技有限公司国新出审〔2024〕2151号ISBN978-7-498-14100-22024年10月25日
52龙之宝藏猎手移动杭州电魂网络科技股份有限公司上海达趣网络科技有限公司国新出审〔2024〕2152号ISBN978-7-498-14101-92024年10月25日
53落落小屋移动海南省电子音像出版社有限公司海南玖玖发网络科技有限公司国新出审〔2024〕2153号ISBN978-7-498-14102-62024年10月25日
54萌宠之森移动天津电子出版社有限公司武汉游戏群科技有限公司国新出审〔2024〕2154号ISBN978-7-498-14103-32024年10月25日
55梦幻飞飞飞移动-休闲益智北京百度多酷科技有限公司海南玩友网络科技有限公司国新出审〔2024〕2155号ISBN978-7-498-14104-02024年10月25日
56梦幻改造家移动安徽新华电子音像出版社深圳市爱的番茄科技有限公司国新出审〔2024〕2156号ISBN978-7-498-14105-72024年10月25日
57梦幻小屋移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司北京乔佳信息技术有限公司国新出审〔2024〕2157号ISBN978-7-498-14106-42024年10月25日
58梦境召唤移动重庆天健电子音像出版有限公司厦门千云信息科技有限公司国新出审〔2024〕2158号ISBN978-7-498-14107-12024年10月25日
59谜灵之旅移动、客户端、游戏机（XBOX）游戏华东师范大学电子音像出版社有限公司上海好玩橙信息科技有限公司国新出审〔2024〕2159号ISBN978-7-498-14108-82024年10月25日
60米姆米姆哈移动、客户端广州百田信息科技有限公司广州天梯网络科技有限公司国新出审〔2024〕2160号ISBN978-7-498-14109-52024年10月25日
61秘境穿梭移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海光晖昊格网络科技有限公司国新出审〔2024〕2161号ISBN978-7-498-14110-12024年10月25日
62喵界之旅移动北京中科奥科技有限公司北京友皆乐通信技术有限公司国新出审〔2024〕2162号ISBN978-7-498-14111-82024年10月25日
63明星花店移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海骏游信息科技有限公司国新出审〔2024〕2163号ISBN978-7-498-14112-52024年10月25日
64魔法超次元移动-休闲益智广东趣炫网络股份有限公司广州瓯越信息技术有限公司国新出审〔2024〕2164号ISBN978-7-498-14113-22024年10月25日
65魔龙武士移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司深圳市贝盈信息有限公司国新出审〔2024〕2165号ISBN978-7-498-14114-92024年10月25日
66魔塔剑灵移动-休闲益智上海锦游网络技术有限公司上海弛游网络科技有限公司国新出审〔2024〕2166号ISBN978-7-498-14115-62024年10月25日
67破阵勇士移动北京联合出版有限责任公司北京灵动互娱科技有限公司国新出审〔2024〕2167号ISBN978-7-498-14116-32024年10月25日
68奇蛋生物移动上海科学技术文献出版社有限公司上海墨笔信息科技有限公司国新出审〔2024〕2168号ISBN978-7-498-14117-02024年10月25日
69奇灵勇士移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海德硕昇网络科技有限公司国新出审〔2024〕2169号ISBN978-7-498-14118-72024年10月25日
70骑士闯关移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京乐杰轮科技有限公司国新出审〔2024〕2170号ISBN978-7-498-14119-42024年10月25日
71曲照山河移动成都盈众九州网络科技有限公司武汉同瑞信息技术有限公司国新出审〔2024〕2171号ISBN978-7-498-14120-02024年10月25日
72趣味农场达人移动-休闲益智天津新创元科技有限公司天津新创元科技有限公司国新出审〔2024〕2172号ISBN978-7-498-14121-72024年10月25日
73全境战线移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海鑫翠慧姗网络科技有限公司国新出审〔2024〕2173号ISBN978-7-498-14122-42024年10月25日
74软泥星球移动上海声像电子出版社上海触萌网络科技有限公司国新出审〔2024〕2174号ISBN978-7-498-14123-12024年10月25日
75三国望神州移动、客户端上海科学技术文献出版社有限公司星臻科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕2175号ISBN978-7-498-14124-82024年10月25日
76山海奇谭移动杭州渡口网络科技有限公司杭州九凤网络科技有限公司国新出审〔2024〕2176号ISBN978-7-498-14125-52024年10月25日
77闪耀特工队移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司深圳市冰柠乐科技有限公司国新出审〔2024〕2177号ISBN978-7-498-14126-22024年10月25日
78商战大时代移动辽宁电子出版社有限责任公司海南凯飞网络科技有限公司国新出审〔2024〕2178号ISBN978-7-498-14127-92024年10月25日
79神都暗影移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司海南二九游科技有限公司国新出审〔2024〕2179号ISBN978-7-498-14128-62024年10月25日
80神话传移动方圆电子音像出版社有限责任公司深圳市煜辰网络科技有限公司国新出审〔2024〕2180号ISBN978-7-498-14129-32024年10月25日
81胜利之剑:诸神的黎明移动上海科学技术文献出版社有限公司上海霁雷信息技术有限公司国新出审〔2024〕2181号ISBN978-7-498-14130-92024年10月25日
82时空之歌移动河北冠林数字出版有限公司厦门道奇茂网络技术有限公司国新出审〔2024〕2182号ISBN978-7-498-14131-62024年10月25日
83守护我的家园移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2024〕2183号ISBN978-7-498-14132-32024年10月25日
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85台球上桌移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司武汉汇多互动信息技术有限公司国新出审〔2024〕2185号ISBN978-7-498-14134-72024年10月25日
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92无尽之旅移动江苏凤凰数字传媒有限公司南京星玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕2192号ISBN978-7-498-14141-52024年10月25日
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  • Delle:无需模特或工作室即可获得令人惊叹的产品照片

    Delle是一个在线平台，利用人工智能技术帮助用户在没有模特或摄影工作室的情况下，快速生成专业的时尚产品照片。它通过简化传统摄影流程，节省了成本和时间，同时提供了多种尺寸和风格的选择。Delle的主要优点包括提高商店转化率、快速生成图片以及提供多种尺寸的高质量照片。它的背景信息显示，传统摄影成本高昂，且耗时耗力，而Delle则提供了一种更经济、更快捷的解决方案。Delle的定价模式是基于信用点的，用户只需为成功生成的照片付费。

    AI生成 时尚摄影 在线设计

  • Skipper AI:将Slack对话瞬间转化为JIRA任务

    Skipper AI是一个生产力工具，它通过无缝连接Slack和Jira，改变了团队创建工单的方式。只需@Skipper，即可创建工单，无需切换上下文。它使用对话来添加详细的问题信息，自动分配史诗、被分配人和故事类型，并能分析图像、PDF等。Skipper AI支持加密PII，确保数据安全。

    Slack Jira 工单管理

  • Dubly.AI:一键将视频翻译成28种语言的AI技术

    Dubly.AI是一个利用先进AI技术，提供视频内容翻译和音频制作服务的平台。它能够将视频内容翻译成28种不同的语言，同时保留原始语音，为公司节省高达95%的成本。该平台高度可定制，支持24/7高级支持，并且专注于有国际视野的公司。Dubly.AI的AI技术能够适应用户的独特语音档案，使得所有翻译听起来就像是用户自己说的一样。

    视频翻译 AI技术 多语言

  • GLM-4-Voice:端到端中英语音对话模型

    GLM-4-Voice是由清华大学团队开发的端到端语音模型，能够直接理解和生成中英文语音，进行实时语音对话。它通过先进的语音识别和合成技术，实现了语音到文本再到语音的无缝转换，具备低延迟和高智商的对话能力。该模型在语音模态下的智商和合成表现力上进行了优化，适用于需要实时语音交互的场景。

    语音识别 语音合成 实时对话

  • ai-commit:使用AI自动生成约定式git提交信息的工具

    ai-commit是一个基于人工智能技术开发的git提交信息生成工具，旨在帮助开发者快速生成符合约定式提交规范的提交信息。通过集成多种AI模型，如ERNIE-Bot、GitHub Copilot CLI等，ai-commit能够理解代码变更内容并自动生成相应的提交信息，提高开发效率并保持项目历史记录的清晰和规范。该工具对开源社区和商业项目均具有重要价值，尤其在敏捷开发和持续集成/持续部署(CI/CD)实践中发挥着重要作用。ai-commit提供免费使用，适用于希望提高代码管理效率的开发者和团队。

    git AI 自动化

  • llmc:将自然语言描述转化为可执行的shell命令的本地推理命令行工具。

    llmc是一个基于llama.cpp的本地推理命令行工具，能够将自然语言描述转化为可执行的shell命令。它支持多种预配置的模型，并允许用户自定义模型以适应特定的工作流程。该工具的主要优点包括自然语言命令生成、可定制化模型、多种操作模式、命令解释以及追踪功能。llmc的背景信息显示，它是由guoriyue开发的一个开源项目，拥有活跃的社区和持续的更新。产品定位为免费开源工具，旨在提高开发者和技术人员的工作效率。

    命令行工具 自然语言处理 开源

  • Image to excel:将图片中的表格和文本准确转换为Excel文件的AI工具

    Image to excel是一款利用人工智能技术，能够识别图片中的表格和文本，并将其转换为可编辑的Excel文件的工具。它支持多种语言，包括英语、简体中文、繁体中文、法语等，并且能够识别多种图像格式，如JPG、PNG等。该工具通过AI技术提供高精度和准确性，支持网页、iOS应用和Android应用，用户可以在线将图片转换为Excel。产品背景信息显示，它是一个小型AI工具，旨在帮助用户轻松地将图片数据转换为电子表格，提高工作效率。目前，该工具提供免费试用，具体价格和定位信息未在页面中明确说明。

    AI转换 图像识别 Excel文件

  • Treblle 3.0:创新今日，塑造API的未来

    Treblle 3.0是一个专注于API管理的平台，它通过增强API的可观测性、自动化文档生成、安全性检查等功能，帮助开发者和企业更高效地开发和维护API。产品背景信息显示，Treblle 3.0致力于通过现代化的API创新技术，提升API的开发和管理效率。产品的主要优点包括实时的API文档生成、全面的API安全检查、以及集成Alfred AI来加速集成过程。Treblle 3.0的定位是为现代API创新提供全面的解决方案，适合需要高效API管理的开发者和企业使用。

    API管理 自动化文档 API安全

  • 智谱清言浏览器AI助手:提升网络浏览体验的AI助手

    智谱清言浏览器插件是一款旨在提升用户网络浏览体验的AI助手。它通过智能搜索和精准解答，帮助用户快速获取所需信息，提高工作效率。该插件背景信息显示，它由北京智谱华章科技有限公司开发，是一款结合了人工智能技术的现代生产力工具。目前，该插件最新版本为1.0.4，并且对Google Chrome和Microsoft Edge浏览器进行了优化。

    AI助手 信息检索 浏览器插件

  • MaskGCT:无需对齐信息的零样本文本到语音转换模型

    MaskGCT是一个创新的零样本文本到语音转换（TTS）模型，它通过消除显式对齐信息和音素级持续时间预测的需求，解决了自回归和非自回归系统中存在的问题。MaskGCT采用两阶段模型：第一阶段使用文本预测从语音自监督学习（SSL）模型中提取的语义标记；第二阶段，模型根据这些语义标记预测声学标记。MaskGCT遵循掩码和预测的学习范式，在训练期间学习预测基于给定条件和提示的掩码语义或声学标记。在推理期间，模型以并行方式生成指定长度的标记。实验表明，MaskGCT在质量、相似性和可理解性方面超越了当前最先进的零样本TTS系统。

    文本到语音 零样本学习 语音合成

  • PodCastLM:智能播客生成平台，一键生成音频内容

    PodCastLM是一个创新的智能播客生成平台，它利用先进的人工智能技术，让用户能够快速生成个性化的音频内容。用户只需上传PDF文件，选择问题、语气、时长和语言等参数，即可生成一段高质量的音频播客。该产品背景信息强调了在快节奏的生活中，人们对于快速获取信息和娱乐内容的需求，PodCastLM通过简化音频内容的制作过程，让用户能够轻松创建和分享自己的播客。目前，PodCastLM提供免费试用，用户可以体验其强大的功能和便捷的操作。

    播客 音频生成 人工智能

  • FakeShield:基于多模态大语言模型的可解释图像检测与定位

    FakeShield是一个多模态框架，旨在解决图像检测和定位（IFDL）领域中的两个主要挑战：检测原理的黑箱性和在不同篡改方法间的有限泛化能力。FakeShield通过利用GPT-4o增强现有的IFDL数据集，创建了多模态篡改描述数据集（MMTD-Set），用于训练FakeShield的篡改分析能力。该框架包括领域标签引导的可解释检测模块（DTE-FDM）和定位模块（MFLM），能够处理各种类型的篡改检测解释，并实现由详细文本描述引导的定位。FakeShield在检测准确性和F1分数上优于其他方法，提供了一个可解释且优越的解决方案。

    图像检测 多模态学习 大语言模型

  • Chance AI:AI驱动的视觉搜索引擎，探索视觉故事。

    Chance AI是一款AI驱动的视觉搜索引擎，旨在通过先进的视觉智能技术，让用户能够通过视觉内容与世界互动。该技术可以识别艺术品、产品设计、建筑、宠物、行星、肖像和摄影等，揭示图像背后的故事，使视觉体验更加有意义和易于获取。Chance AI的使命是改变跨行业的视觉效果参与方式，通过AI技术提供个性化的新闻、展览、活动和书籍推荐，而不使用算法影响用户所见内容。

    AI 视觉搜索 图像识别

  • whats.now:AI个人助理，专为风险投资家设计。

    whats.now是一个专为风险投资家设计的AI个人助理，旨在帮助他们管理繁忙的日程和投资项目。该产品利用人工智能技术，通过自动化日程安排、会议协调和投资跟踪，提高工作效率，减少时间浪费。产品背景信息显示，风险投资家常常需要处理大量的信息和会议，whats.now通过智能化服务，帮助他们更高效地管理时间和资源。产品价格和定位尚未明确，但考虑到其针对的高端用户群体，可能会采取付费或订阅模式。

    AI个人助理 日程管理 投资跟踪

  • FlexEdit.app:强大的指令编辑器，轻松创建和分享专业指导

    FlexEdit.app 是一个创新的指令编辑平台，旨在改变用户创建和分享指导的方式。它适用于管理制造流程、软件指南或逐步教程等多种场景。该平台允许用户轻松创建、编辑和分享专业指导，无需复杂的操作流程，即可实现高效的信息传递和知识共享。其主要优点包括无需注册、无费用和无繁琐流程，用户只需点击即可开始使用。此外，FlexEdit.app 提供了试用版本，让用户可以在不承担任何费用的情况下体验产品的全部功能。

    编辑器 指导创建 知识共享

  • OpenPhone API:自动化消息和构建自定义工作流程的通信接口

    OpenPhone API 是一个为企业提供的电话系统和通信接口，它允许用户将电话、短信和联系人更深入地集成到他们的技术栈中。这个API支持自动化消息发送，保持联系人同步，记录CRM中的活动，并构建自定义集成。它使用API密钥进行身份验证，确保对账户数据和功能的安全性访问。OpenPhone API 的主要优点包括简化系统操作，通过单一工具替代多个平台，以及提供以前通过Webhook无法访问的关键信息。

    API 自动化消息 CRM集成

  • OpenPhone API:自动化消息和构建自定义工作流程的通信接口

    OpenPhone API 是一个为企业提供的电话系统和通信接口，它允许用户将电话、短信和联系人更深入地集成到他们的技术栈中。这个API支持自动化消息发送，保持联系人同步，记录CRM中的活动，并构建自定义集成。它使用API密钥进行身份验证，确保对账户数据和功能的安全性访问。OpenPhone API 的主要优点包括简化系统操作，通过单一工具替代多个平台，以及提供以前通过Webhook无法访问的关键信息。

    API 自动化消息 CRM集成

  • 魔多AI:领先的AI创作者社区

    魔多AI是一个专注于AI创作的社区平台，提供多种AI模型和创作工具，支持用户进行插画、动漫、写实等多种风格的图像创作。该平台通过LoRA训练和FLUX技术，让用户能够轻松地创作出高质量的图像作品。魔多AI的背景是杭州厚德云计算有限公司，旨在通过AI技术推动创意产业的发展，其主要优点包括易用性、高效性和创新性。目前，魔多AI提供免费试用和付费服务，定位于广大的图像创作者和设计师。

    AI创作 图像生成 LoRA训练

  • Torii Image Translator:浏览器插件，一键翻译网页上的图片文字。

    Torii Image Translator是一款浏览器插件，能够让用户在浏览网页时，直接翻译网页上的图片中的文字。它通过集成先进的翻译技术，如GPT-4，提供高精度和上下文理解的翻译服务。这款插件支持多种语言，使用户能够无缝地理解和获取全球各种语言的视觉内容。Torii Image Translator的主要优点包括无缝集成、高质量的翻译、用户友好的界面和增强的全球连通性。它适合那些需要跨越语言障碍获取信息的用户，无论是探索外国文化、进行国际研究还是满足好奇心。

    翻译 浏览器插件 多语言支持

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