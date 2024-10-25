10月共113款国产游戏获批 包括《背包大乱斗 》等

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:今日，国家新闻出版署发布了2024年10月份国产网络游戏审批信息，共有113款游戏获得许可。
在这批获批的游戏中，有几款备受瞩目的作品，例如《背包大乱斗》、《从前有座花果山》、《加菲猫家族:萌宠集结》以及《狼人杀:月夜推理乐园》等，这些游戏涵盖了多种风格和玩法，满足了不同玩家群体的需求。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|百重守护
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|上海德益昶信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2101号
|ISBN978-7-498-14050-0
|2024年10月25日
|2
|背包大乱斗
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|南京百酷网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2102号
|ISBN978-7-498-14051-7
|2024年10月25日
|3
|冰封远征
|移动
|北京漫游谷信息技术有限公司
|北京漫游谷信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2103号
|ISBN978-7-498-14052-4
|2024年10月25日
|4
|猜到它
|移动-休闲益智
|咪咕互动娱乐有限公司
|北京古鲁营销顾问有限公司
|国新出审〔2024〕2104号
|ISBN978-7-498-14053-1
|2024年10月25日
|5
|超级新宠物
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|广州市方巨网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2105号
|ISBN978-7-498-14054-8
|2024年10月25日
|6
|超迷足球
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海零越网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2106号
|ISBN978-7-498-14055-5
|2024年10月25日
|7
|超能竞速
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2024〕2107号
|ISBN978-7-498-14056-2
|2024年10月25日
|8
|超能勇者
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海沁沐雅网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2108号
|ISBN978-7-498-14057-9
|2024年10月25日
|9
|厨房特工队
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|成都路人王体育科技有限公司
|国新出审〔2024〕2109号
|ISBN978-7-498-14058-6
|2024年10月25日
|10
|此处必有妖
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|广州趣虎网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2110号
|ISBN978-7-498-14059-3
|2024年10月25日
|11
|从前有座花果山
|移动
|北京掌趣科技股份有限公司
|北京掌趣科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕2111号
|ISBN978-7-498-14060-9
|2024年10月25日
|12
|丛林捕食者
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京璀璨互联科技有限公司
|国新出审〔2024〕2112号
|ISBN978-7-498-14061-6
|2024年10月25日
|13
|大梦道心录
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|成都景辰互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕2113号
|ISBN978-7-498-14062-3
|2024年10月25日
|14
|大战三回合
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|厦门简创网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2114号
|ISBN978-7-498-14063-0
|2024年10月25日
|15
|倒水解谜
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|武汉欢乐泡泡信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2115号
|ISBN978-7-498-14064-7
|2024年10月25日
|16
|豆豆游侠
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|厦门魔兔网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2116号
|ISBN978-7-498-14065-4
|2024年10月25日
|17
|防线对决
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海灿昕兰科技有限公司
|国新出审〔2024〕2117号
|ISBN978-7-498-14066-1
|2024年10月25日
|18
|风之勇者
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|深圳子兰娱乐文化有限公司
|国新出审〔2024〕2118号
|ISBN978-7-498-14067-8
|2024年10月25日
|19
|疯狂水上乐园
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|南京原极信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2119号
|ISBN978-7-498-14068-5
|2024年10月25日
|20
|浮梦
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|成都斧王网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2120号
|ISBN978-7-498-14069-2
|2024年10月25日
|21
|古荒遗迹2
|移动
|四三九九网络股份有限公司
|四三九九网络股份有限公司
|国新出审〔2024〕2121号
|ISBN978-7-498-14070-8
|2024年10月25日
|22
|怪兽穿梭
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|南京奇卡信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2122号
|ISBN978-7-498-14071-5
|2024年10月25日
|23
|怪兽盟约
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉巨有趣互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕2123号
|ISBN978-7-498-14072-2
|2024年10月25日
|24
|光明记忆:无限
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|柳州燕岛网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2124号
|ISBN978-7-498-14073-9
|2024年10月25日
|25
|海岛环游记
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|广州易娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2125号
|ISBN978-7-498-14074-6
|2024年10月25日
|26
|海岛小生活
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京西木优洛网络文化有限公司
|国新出审〔2024〕2126号
|ISBN978-7-498-14075-3
|2024年10月25日
|27
|海盗来了2
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海星翼网络信息有限公司
|国新出审〔2024〕2127号
|ISBN978-7-498-14076-0
|2024年10月25日
|28
|黑龙风暴
|移动、网页
|上海恺英网络科技有限公司
|上海欣烁网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2128号
|ISBN978-7-498-14077-7
|2024年10月25日
|29
|画线模拟
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕2129号
|ISBN978-7-498-14078-4
|2024年10月25日
|30
|欢乐跳蛋糕
|移动-休闲益智
|北京联合出版有限责任公司
|武汉鸣友网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2130号
|ISBN978-7-498-14079-1
|2024年10月25日
|31
|荒野之王
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|绵阳智如科技有限责任公司
|国新出审〔2024〕2131号
|ISBN978-7-498-14080-7
|2024年10月25日
|32
|机械启元
|移动、客户端
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|北京第五维度网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕2132号
|ISBN978-7-498-14081-4
|2024年10月25日
|33
|加菲猫家族:萌宠集结
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|萌宠世纪科技（海南）有限公司
|国新出审〔2024〕2133号
|ISBN978-7-498-14082-1
|2024年10月25日
|34
|剑舞江湖录
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|南京趣娱势力技术服务有限公司
|国新出审〔2024〕2134号
|ISBN978-7-498-14083-8
|2024年10月25日
|35
|精灵梦幻历险记
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|合肥常春藤移动科技有限公司
|国新出审〔2024〕2135号
|ISBN978-7-498-14084-5
|2024年10月25日
|36
|精灵天空岛
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|广州酷游娱乐科技有限公司
|国新出审〔2024〕2136号
|ISBN978-7-498-14085-2
|2024年10月25日
|37
|精英战线
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州游猫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2137号
|ISBN978-7-498-14086-9
|2024年10月25日
|38
|境界足球
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|河南省新城科技网络有限公司
|国新出审〔2024〕2138号
|ISBN978-7-498-14087-6
|2024年10月25日
|39
|绝境冲刺
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|深圳市掌上方舟科技有限公司
|国新出审〔2024〕2139号
|ISBN978-7-498-14088-3
|2024年10月25日
|40
|开火吧菜鸟
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|南京呆萌猫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2140号
|ISBN978-7-498-14089-0
|2024年10月25日
|41
|看图猜画
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕2141号
|ISBN978-7-498-14090-6
|2024年10月25日
|42
|口袋对弈
|移动-休闲益智
|北京北纬通信科技股份有限公司
|北京北纬通信科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕2142号
|ISBN978-7-498-14091-3
|2024年10月25日
|43
|酷比大陆
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海派柯斯网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2143号
|ISBN978-7-498-14092-0
|2024年10月25日
|44
|快来当大侠
|移动-休闲益智
|北京中科奥科技有限公司
|北京中科奥科技有限公司
|国新出审〔2024〕2144号
|ISBN978-7-498-14093-7
|2024年10月25日
|45
|狼人杀:月夜推理乐园
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|狼人杀（海南）文化传媒有限公司
|国新出审〔2024〕2145号
|ISBN978-7-498-14094-4
|2024年10月25日
|46
|黎明起源
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|广州肆狼网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕2146号
|ISBN978-7-498-14095-1
|2024年10月25日
|47
|里世界危机
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|杭州星帆广告传媒有限公司
|国新出审〔2024〕2147号
|ISBN978-7-498-14096-8
|2024年10月25日
|48
|例无虚发
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|南阳汇智软件有限公司
|国新出审〔2024〕2148号
|ISBN978-7-498-14097-5
|2024年10月25日
|49
|烈焰合击
|移动
|吉林音像出版社有限责任公司
|齐乐玩（北京）网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2149号
|ISBN978-7-498-14098-2
|2024年10月25日
|50
|领主防线
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|深圳市顺晨网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2150号
|ISBN978-7-498-14099-9
|2024年10月25日
|51
|龙石战争
|移动
|成都电子科大出版社有限责任公司
|广州凯一博信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2151号
|ISBN978-7-498-14100-2
|2024年10月25日
|52
|龙之宝藏猎手
|移动
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|上海达趣网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2152号
|ISBN978-7-498-14101-9
|2024年10月25日
|53
|落落小屋
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南玖玖发网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2153号
|ISBN978-7-498-14102-6
|2024年10月25日
|54
|萌宠之森
|移动
|天津电子出版社有限公司
|武汉游戏群科技有限公司
|国新出审〔2024〕2154号
|ISBN978-7-498-14103-3
|2024年10月25日
|55
|梦幻飞飞飞
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|海南玩友网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2155号
|ISBN978-7-498-14104-0
|2024年10月25日
|56
|梦幻改造家
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|深圳市爱的番茄科技有限公司
|国新出审〔2024〕2156号
|ISBN978-7-498-14105-7
|2024年10月25日
|57
|梦幻小屋
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|北京乔佳信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2157号
|ISBN978-7-498-14106-4
|2024年10月25日
|58
|梦境召唤
|移动
|重庆天健电子音像出版有限公司
|厦门千云信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2158号
|ISBN978-7-498-14107-1
|2024年10月25日
|59
|谜灵之旅
|移动、客户端、游戏机（XBOX）游戏
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海好玩橙信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2159号
|ISBN978-7-498-14108-8
|2024年10月25日
|60
|米姆米姆哈
|移动、客户端
|广州百田信息科技有限公司
|广州天梯网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2160号
|ISBN978-7-498-14109-5
|2024年10月25日
|61
|秘境穿梭
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海光晖昊格网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2161号
|ISBN978-7-498-14110-1
|2024年10月25日
|62
|喵界之旅
|移动
|北京中科奥科技有限公司
|北京友皆乐通信技术有限公司
|国新出审〔2024〕2162号
|ISBN978-7-498-14111-8
|2024年10月25日
|63
|明星花店
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海骏游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2163号
|ISBN978-7-498-14112-5
|2024年10月25日
|64
|魔法超次元
|移动-休闲益智
|广东趣炫网络股份有限公司
|广州瓯越信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2164号
|ISBN978-7-498-14113-2
|2024年10月25日
|65
|魔龙武士
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|深圳市贝盈信息有限公司
|国新出审〔2024〕2165号
|ISBN978-7-498-14114-9
|2024年10月25日
|66
|魔塔剑灵
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海弛游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2166号
|ISBN978-7-498-14115-6
|2024年10月25日
|67
|破阵勇士
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京灵动互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕2167号
|ISBN978-7-498-14116-3
|2024年10月25日
|68
|奇蛋生物
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海墨笔信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2168号
|ISBN978-7-498-14117-0
|2024年10月25日
|69
|奇灵勇士
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海德硕昇网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2169号
|ISBN978-7-498-14118-7
|2024年10月25日
|70
|骑士闯关
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京乐杰轮科技有限公司
|国新出审〔2024〕2170号
|ISBN978-7-498-14119-4
|2024年10月25日
|71
|曲照山河
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|武汉同瑞信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2171号
|ISBN978-7-498-14120-0
|2024年10月25日
|72
|趣味农场达人
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|天津新创元科技有限公司
|国新出审〔2024〕2172号
|ISBN978-7-498-14121-7
|2024年10月25日
|73
|全境战线
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海鑫翠慧姗网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2173号
|ISBN978-7-498-14122-4
|2024年10月25日
|74
|软泥星球
|移动
|上海声像电子出版社
|上海触萌网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2174号
|ISBN978-7-498-14123-1
|2024年10月25日
|75
|三国望神州
|移动、客户端
|上海科学技术文献出版社有限公司
|星臻科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕2175号
|ISBN978-7-498-14124-8
|2024年10月25日
|76
|山海奇谭
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|杭州九凤网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2176号
|ISBN978-7-498-14125-5
|2024年10月25日
|77
|闪耀特工队
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|深圳市冰柠乐科技有限公司
|国新出审〔2024〕2177号
|ISBN978-7-498-14126-2
|2024年10月25日
|78
|商战大时代
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|海南凯飞网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2178号
|ISBN978-7-498-14127-9
|2024年10月25日
|79
|神都暗影
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|海南二九游科技有限公司
|国新出审〔2024〕2179号
|ISBN978-7-498-14128-6
|2024年10月25日
|80
|神话传
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳市煜辰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2180号
|ISBN978-7-498-14129-3
|2024年10月25日
|81
|胜利之剑:诸神的黎明
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海霁雷信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2181号
|ISBN978-7-498-14130-9
|2024年10月25日
|82
|时空之歌
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|厦门道奇茂网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕2182号
|ISBN978-7-498-14131-6
|2024年10月25日
|83
|守护我的家园
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕2183号
|ISBN978-7-498-14132-3
|2024年10月25日
|84
|数独:合合童话国
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南莫林特科技有限公司
|国新出审〔2024〕2184号
|ISBN978-7-498-14133-0
|2024年10月25日
|85
|台球上桌
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|武汉汇多互动信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕2185号
|ISBN978-7-498-14134-7
|2024年10月25日
|86
|台球天才
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海茹风网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2186号
|ISBN978-7-498-14135-4
|2024年10月25日
|87
|逃离法则
|客户端
|北京目标在线科技有限公司
|挚爱互动（北京）网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2187号
|ISBN978-7-498-14136-1
|2024年10月25日
|88
|王牌机甲
|移动
|北京中电电子出版社
|北京一席互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕2188号
|ISBN978-7-498-14137-8
|2024年10月25日
|89
|王者冲冲冲
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海沛炫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2189号
|ISBN978-7-498-14138-5
|2024年10月25日
|90
|蔚蓝海域
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳市良风网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2190号
|ISBN978-7-498-14139-2
|2024年10月25日
|91
|我守护的家园
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|海南一八互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2191号
|ISBN978-7-498-14140-8
|2024年10月25日
|92
|无尽之旅
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|南京星玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2192号
|ISBN978-7-498-14141-5
|2024年10月25日
|93
|无双羽林
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|广州千果互动传媒有限公司
|国新出审〔2024〕2193号
|ISBN978-7-498-14142-2
|2024年10月25日
|94
|五子棋好友对弈大赛
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|沈阳纵艺科技有限公司
|国新出审〔2024〕2194号
|ISBN978-7-498-14143-9
|2024年10月25日
|95
|武侠称霸
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|深圳市微讯传媒有限公司
|国新出审〔2024〕2195号
|ISBN978-7-498-14144-6
|2024年10月25日
|96
|狭道英雄
|移动、客户端
|广州多益网络股份有限公司
|广东利为网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2196号
|ISBN978-7-498-14145-3
|2024年10月25日
|97
|幸福奶茶屋
|移动-休闲益智
|广东音像出版社有限公司
|武汉芯丰信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2197号
|ISBN978-7-498-14146-0
|2024年10月25日
|98
|修仙宗门
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|淮安橙意互娱网络有限公司
|国新出审〔2024〕2198号
|ISBN978-7-498-14147-7
|2024年10月25日
|99
|伊札之林
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|长沙元域网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2199号
|ISBN978-7-498-14148-4
|2024年10月25日
|100
|银与绯
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海沐漪网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2200号
|ISBN978-7-498-14149-1
|2024年10月25日
|101
|英雄冒险团
|移动
|上海锦游网络技术有限公司
|北京安趣科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕2201号
|ISBN978-7-498-14150-7
|2024年10月25日
|102
|英雄没有闪
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海冰雨火网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2202号
|ISBN978-7-498-14151-4
|2024年10月25日
|103
|勇士的征途
|移动-休闲益智
|重庆华龙网集团股份有限公司
|海南嗨乐光年网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2203号
|ISBN978-7-498-14152-1
|2024年10月25日
|104
|勇往巅峰
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕2204号
|ISBN978-7-498-14153-8
|2024年10月25日
|105
|幽明街奇谭
|移动
|波克科技集团有限公司
|上海点喵网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2205号
|ISBN978-7-498-14154-5
|2024年10月25日
|106
|御兽遮天
|移动
|吉林音像出版社有限责任公司
|澄迈仟游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2206号
|ISBN978-7-498-14155-2
|2024年10月25日
|107
|元气百响
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|上海速遥网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2207号
|ISBN978-7-498-14156-9
|2024年10月25日
|108
|元素陷阱
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|南京龙向飞网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2208号
|ISBN978-7-498-14157-6
|2024年10月25日
|109
|元游军棋
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|上海元游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2209号
|ISBN978-7-498-14158-3
|2024年10月25日
|110
|圆满英雄
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海阅赛网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2210号
|ISBN978-7-498-14159-0
|2024年10月25日
|111
|蜘蛛大冒险
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|南京摩佰科信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕2211号
|ISBN978-7-498-14160-6
|2024年10月25日
|112
|装甲红锋
|客户端
|北京联合出版有限责任公司
|北京小如文化科技有限公司
|国新出审〔2024〕2212号
|ISBN978-7-498-14161-3
|2024年10月25日
|113
|最强足球经理
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|上海洋啸网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕2213号
|ISBN978-7-498-14162-0
|2024年10月25日
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