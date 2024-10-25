AI日报：Claude上线数据分析功能；KREA AI推出视频延展功能；Midjourney新增图像编辑器；苹果悬赏百万寻找AI漏洞

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1、重磅更新!Claude上线数据分析功能，轻松解析数据、自动编写代码!

Anthropic宣布为Claude AI平台推出了一款全新的数据分析功能，这个功能可以让用户轻松地上传 CSV 文件，Claude 会根据你的指令自动编写并执行 JavaScript 代码。

【AiBase 提要:】 🌟 Claude 上线数据分析功能，用户可上传 CSV 文件并自动生成代码。 📊 新功能支持数据清理和可视化，提升分析结果的准确性。 🚀 适用于多个行业团队，助力市场营销和财务决策等场景。

2、KREA AI推出视频延展功能 可以给真实视频加上各种魔法特效

KREA AI最新推出的Video Extend功能在视频创作领域引起创新浪潮，巧妙融合真实视频与AI生成内容，为创作者提供前所未有的视频特效制作体验。其核心亮点在于独特的视频尾帧利用机制，能延伸生成长达5秒钟的连贯视频内容，实现无缝的视觉效果过渡。技术集成方面做足功课，支持全模型兼容，操作简便，即便是视频制作新手也能轻松驾驭。

【AiBase提要:】 ✨ 创新浪潮:Video Extend功能巧妙融合真实视频与AI生成内容，提供前所未有的视频特效制作体验。 🌟 视觉效果:独特的视频尾帧利用机制延伸生成连贯视频内容，实现无缝的视觉效果过渡。 💡 技术集成:成功对接各大主流AI视频模型API，支持全模型兼容，用户可通过简单提示词精确控制生成效果。

3、Midjourney发布重大更新，推出全新外部图像编辑器和图像重纹理模式

Midjourney近日发布重大更新，推出全新的外部图像编辑器和图像重纹理模式，进一步提升了图像创作的灵活性和精细度。更新包括外部图像编辑器和图像重纹理模式，让用户在平台上直接编辑图像，提升光影和材质效果，使图像更生动。

视频来自官方，翻译：小互

【AiBase提要:】 🎨 外部图像编辑器带来创作自由，用户可在平台上直接修改图像，无需外部软件。 🌟 图像重纹理模式优化细节和质感，智能识别场景形状，重新定义光照、材质和表面。 🔍 V2AI审核系统全面检查内容安全，实时分析用户输入，确保生成合规内容。

4、谷歌 DeepMind 发布 MusicFX DJ 更新版:AI 音乐制作工具新突破

谷歌DeepMind近日推出了其AI音乐制作工具MusicFX DJ的更新版本，这一工具旨在服务于有或没有音乐专业知识的用户。该公司在今年的谷歌I/O大会上首次展示了这款软件。

【AiBase 提要:】 🎶 MusicFX DJ 更新版能即时生成全新音乐，支持多种输入提示。 ⚡ 系统实现实时流式音乐创作，用户可调整编制和节奏。 🔊 该工具能生成48kHz 立体声音频，用户可分享60秒音轨。

5、苹果将推私有AI云服务，悬赏百万寻找 AI 云安全漏洞!

苹果即将推出私人AI云服务，悬赏高达100万美元寻找可能危害其云服务安全的漏洞。这一举措将进一步提高苹果服务的安全性，为安全研究人员提供展示技术的机会。

【AiBase提要:】 💰 苹果悬赏高达100万美元寻找私人AI云服务安全漏洞。 🔒 苹果的Bug Bounty计划鼓励私下报告安全问题，提高客户设备和账户安全性。 📱 苹果推出研究人员专用iPhone，进行更有效的安全测试和漏洞挖掘。

6、美图奇想大模型图像生成能力再度升级:生成质感更细腻自然

美图公司宣布其旗下的美图奇想大模型在图像生成能力上实现了再次升级，进一步完善综合实力。同时推出一站式AI短片创作工具MOKI，将为用户提供全新视觉体验。本次升级特别强化了图像生成能力，实现精准画面表达与兼具故事感的氛围呈现。

【AiBase提要:】 🚀 美图奇想大模型实现图像生成能力再次升级，提升综合实力。 💡 推出AI短片创作工具MOKI，将逐步覆盖美图旗下产品生态。 🎨 升级特别强化图像生成能力，融入多元美学理念，展现电影级画面。

7、OpenAI macOS 应用重磅更新:语音界面终于支持图片上传!

OpenAI 最近在其 macOS 应用的高级语音模式界面上进行了重要更新，推出了全新的图片上传功能，用户可以通过语音 UI 上传并讨论图片，提升互动体验。除了图片上传功能，还可以直接使用笔记本摄像头拍照分享，但尚无视频共享功能。未来展望指向 Canvas 编辑器即将推出，语音模式的全面发布或将推迟。

【AiBase提要:】 🌟 新增图片上传功能: 用户现在可以通过语音 UI 上传并讨论图片，提升互动体验。 📸 直接拍照分享: 用户可以使用笔记本摄像头拍照，但尚无视频共享功能。 🔍 未来展望: Canvas 编辑器即将推出，语音模式的全面发布或将推迟。

8、小鹏AI天玑5.4.0全球首发 P7+全系标配高阶智驾

小鹏汽车在广州举办AI智驾技术分享会，宣布P7+及后续车型将全系标配AI高阶智驾，无需选装、订阅或付费。公司强调云端大模型是智能驾驶竞争的制胜关键，采用与OpenAI相同路线构建强大的云端大模型。AI天玑5.4.0版本带来多项升级，包括AI鹰眼视觉方案、泊车能力提升、时空光影显示系统等。

【AiBase提要:】 🚗 小鹏P7+及后续车型将全系标配AI高阶智驾，无需选装、订阅或付费。 🔑 云端大模型是智能驾驶竞争的制胜关键，小鹏采用与OpenAI相同路线构建强大的云端大模型。 🔮 AI天玑5.4.0版本带来多项升级，包括AI鹰眼视觉方案、泊车能力提升、时空光影显示系统等。

9、Meta AI新量化版本Llama3.2:速度提高2倍，手机就能运行

Meta AI推出的全新量化Llama3.2模型在体积和计算资源需求上有显著改进，提高了模型运行速度，适用于多种设备和实时应用场景。这一技术进步对于推动人工智能的可持续发展和应用普及具有重要意义。

【AiBase提要:】 🌟 量化Llama3.2模型包含1B和3B版本，体积减小56%，计算资源需求降低。 ⚡️ 模型推理速度提升2-4倍，适用于消费级硬件，适合实时应用。 🌍 量化Llama3.2在自然语言处理性能上与原版相当，助力企业和研究者实现AI应用。 详情链接:https://www.llama.com/

11、告别“黑匣子”!北大研发新AI框架FakeShield，让图像造假无所遁形!

随着AIGC技术的快速发展，图像编辑工具变得更强大，但也更容易篡改且难以察觉。北京大学研究团队提出了可解释的IFDL任务，设计了FakeShield框架，通过多模态大型语言模型实现对图像真实性的评估和篡改区域掩码生成，解决了传统IFDL方法的不足。FakeShield具有强大的泛化能力，可检测和定位多种篡改技术，提供可解释的解决方案，对数字内容操纵、生成式人工智能等领域具有重要意义。

【AiBase提要:】 🔍 可解释的IFDL任务和FakeShield框架解决了传统方法的不足，提供可解释的篡改检测和定位方案 🛡️ FakeShield利用多模态大型语言模型实现对图像真实性的评估和篡改区域掩码生成，具有强大的泛化能力 💡 FakeShield成为多功能实用工具，适用于各种现实应用，有助于改进法规、指导生成式人工智能发展，提升网络环境的可靠性 详情链接:https://zhipeixu.github.io/projects/FakeShield/

12、OpenAI又走了一名高管!6年安全顾问兼AGI团队负责人将离职

OpenAI再次传出高管离职消息，安全政策顾问兼AGI团队负责人米尔・布伦达奇宣布将离开公司。他希望拥有更多研究发表自由，反映出与公司在研究限制上的分歧。近期多位高管相继离职，引发外界对OpenAI未来发展和内部文化的关注。

【AiBase提要:】 🌟 布伦达奇宣布离开OpenAI，AGI准备团队也将解散。 💡 他希望能拥有更多研究发表的自由，反映出与公司在研究限制上的分歧。 🚀 最近多位高管相继离职，外界对OpenAI的未来发展和内部文化产生了关注。

13、Google Photos标注AI编辑照片，但仅在细节中显示引发争议

Google宣布引入新的AI编辑标识功能，但仅在详细信息中显示，引发争议。用户无法直观识别经过AI处理的照片，公司表示将继续改进透明度。

【AiBase提要:】 🔍 用户无法直观识别经过AI处理的照片，引发争议。 🛠 公司表示将继续改进透明度和安全保障措施。 🔗 Google计划在搜索结果中标识AI图像，但其他平台进展较慢。

14、Cohere新开源AI模型Aya Expanse，能力碾压谷歌、Meta同规模模型

Cohere最新推出的开源AI模型Aya Expanse在缩小基础模型的语言差距方面取得显著进展，支持23种语言的性能提升。该模型在多语言基准测试中表现优异，超越了同类竞争对手。采用数据套利方法帮助模型避免生成低质量内容，关注全球文化与语言视角，提高了多语言AI的训练效果。

【AiBase提要:】 🚀 Aya Expanse模型在多语言基准测试中表现优异，超越了谷歌、Meta等同规模模型。 💡 数据套利方法有效帮助模型避免生成低质量内容，提高了训练效果。 🔍 Cohere的Aya计划致力于确保LLM在非英语语言的研究上有更好的表现，帮助构建多语言AI模型。 详情链接:https://cohere.com/blog/aya-expanse-connecting-our-world

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