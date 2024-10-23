王自如发声 回应被强执：案件已重审

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:王自如，曾被誉为国内评测领域的领军人物，经过一段时间的网络沉寂后，近日在社交媒体上发表了罕见的公开声明。在这份声明中，王自如针对自己被强制执行和限制高消费的情况作出了回应。

他公开了律师声明和案件的详细情况，透露自己的案件重审申请已经正式立案，并进入了审查阶段。他表示对国家司法体系充满信心，并期待《民营经济促进法》的尽快出台。

律师声明中指出，有关王自如被强制执行的消息被一些新闻媒体和自媒体不实地传播，这些不实报道对社会造成了不良影响。

王自如，1988年出生于齐齐哈尔，毕业于香港理工大学，是Zealer公司的创始人及前CEO，后来加入了格力电器。

在2023年11月的一次采访中，王自如首次公开回应了关于他加入格力的质疑，以及与董明珠的流言蜚语。他表示自己近两年来不太关注外界的评价，更专注于自己的工作。王自如透露，当初加入格力时，他唯一的要求是拥有一个离董明珠近一些的办公室，以便能够随时汇报工作，他认为其他的事情都不重要。董明珠对王自如的工作态度也表示了高度的赞赏。

然而，今年8月有消息称王自如已经从格力电器离职，格力内部的OA系统也已经更新显示其为离职状态，但对此格力方面尚未给出官方的回应。王自如此次罕见的公开发文，不仅是对个人境遇的说明，也是对外界不实传言的一种澄清。

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