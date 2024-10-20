前 OpenAI 首席技术官 Mira Murati 将为新的 AI 初创公司筹集资金

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 20 日消息：据知情人士透露，前 OpenAI 首席技术官 Mira Murati 正在为她的新 AI 创业公司向风险投资家筹集资金。

消息人士表示，这家新公司计划基于自主研发的专有模型构建 AI 产品。目前尚不清楚 Murati 是否会出任新公司的首席执行官。由于涉及私人事务，一位不愿透露姓名的消息人士称。Murati 的代表对此拒绝发表评论。

尽管谈判还处于早期阶段，但一位消息人士透露，鉴于 Murati 在行业内的声誉及训练专有模型所需的大量资金，新公司可能会筹集超过 1 亿美元。不过，他也提醒说，这些数字尚未最终确定。

另一消息人士称，与 Murati 一同于 9 月底离开 OpenAI 的著名研究员 Barret Zoph 也可能参与这一新项目。Zoph 对置评请求未作回应。

《The Information》此前曾报道，Zoph 正计划创办一家新公司，而 Murati 也一直在从 OpenAI 招募员工加入她的新公司。

Murati 在 OpenAI 工作了六年多，领导了 ChatGPT 和 DALL-E 等变革性项目。她是促成 OpenAI 与其最大财务支持者微软达成数十亿美元合作协议的关键人物之一。

Murati 在 OpenAI 的职业发展迅速，使她成为人工智能这一新兴领域中最为突出的高管之一。

根据她的 LinkedIn 个人资料，Murati 于 2018 年 6 月加入 OpenAI，并于 2022 年 5 月晋升为首席技术官。在此之前，她曾在增强现实初创公司 Leap Motion 和特斯拉（TSLA.O）工作。

作为 OpenAI 对外的公众代表之一，Murati 经常与 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 一同出席活动。当 OpenAI 于今年 5 月推出具备逼真语音对话功能的 GPT-4o 模型时，Murati 领导了发布会展示。

Murati 于 9 月底的突然辞职，标志着 ChatGPT 开发公司在经历重大治理结构变革期间的又一起高管离职事件，其中包括取消非营利董事会的控制。Murati 曾在去年 Altman 被非营利董事会罢免时短暂担任临时首席执行官。她辞职时表示希望追求个人探索。

Murati 现在加入了一个前 OpenAI 高管纷纷创办新公司的行列，其中包括竞争对手如 Anthropic 和 Safe Superintelligence。

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