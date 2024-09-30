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华为Watch GT5 Pro今日开售：2488元起 支持监测情绪

2024-09-30 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:华为宣布其新款智能手表Watch GT5Pro将于今日上午10:08开启首销。

这款手表是华为推出的首款能够监测情绪的智能手表，具有两大尺寸设计，其中46mm版采用钛金属表壳，而42mm版则选用了白色陶瓷表壳。价格方面，46mm版起售价为2488元，42mm版起售价为2788元。

46mm版本的华为Watch GT5Pro配备了1.43英寸的OLED屏幕，表面覆盖蓝宝石玻璃，分辨率达到466x466，PPI为326。手表尺寸为46.3×46.3×10.9mm，重量大约53克（不包括表带），并配有氟橡胶和钛金属两种表带。续航能力最长可达14天，常规使用场景下可使用9天，若开启表盘AOD功能，则可维持5天。此外，该版本还支持18W无线充电。

42mm版本的华为Watch GT5Pro则配备了1.32英寸的OLED屏幕，同样覆盖蓝宝石玻璃，分辨率466x466，PPI为352。尺寸为42.4×42.4×9.6mm，重量约44克（不包括表带），搭配纳米微晶陶瓷表壳和白色陶瓷表带。续航能力最长7天，常规使用场景下可使用5天，开启表盘AOD功能则可维持3天，同样支持18W无线充电。

在传感器配置上，华为Watch GT5Pro系列相较于上一代增加了环境光传感器、心电图传感器和深度传感器，能够收集更多的人体数据。此外，手表还首次搭载了玄玑感知系统，实现了更快、更准、更全面的健康监测，并首次推出了情绪健康助手，用户只需抬腕即可了解自己的三种情绪状态:不愉悦、平静、愉悦。

在防护性能方面，该系列手表支持5ATM防水等级，新增了IP69K防护等级，并符合潜水配件EN13319标准，支持40米自由潜水。此外，还支持NFC、蓝牙5.2和L1L5双频GPS等功能。

第一款能监测情绪的手表！华为Watch GT5 Pro正式开售：2488元起

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