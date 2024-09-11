抖音医疗新规11月1日生效：严打借同质化等虚假内容导流获利

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:抖音集团近日发布了针对医疗内容的新规，旨在严厉打击平台上的虚假医疗信息和违规导流获利行为。新规定明确禁止创作者发布虚假医疗信息，夸大或虚构医疗水平，以及通过打造“神医”“名医”等虚假人设诱导欺骗用户。此外，新规还禁止利用热点医疗事件进行不当营销，要求创作者在引用热点事件或案例时必须明确标注信息来源，避免误导。

新规特别指出，医疗创作者不得通过虚构医师身份、医疗案例或场景来博取关注，也不得发布低俗擦边内容。抖音集团将严格打击通过上述违规内容和行为进行导流获利的现象，一旦发现违规行为，将采取封禁账号、收回直播和营利权限、抹除不当获取粉丝等措施，严重者将向公安机关报案。

抖音集团表示，新规的推出是为了更好地服务广大创作者和用户，鼓励制作和分享专业、有用的医疗科普内容。平台已经与权威协会合作，推出了“同行评议”等方式，以确保科普内容的质量。同时，抖音医疗还发布了《医疗账号日常运营规范》《抖音医疗健康内容审核指南》《抖音健康“精选内容”创作指南》等，帮助医疗创作者了解规则，高效产出优质内容。

在过去一年中，抖音医疗新增了1.3万名创作者，发布了370万条医疗科普内容，收获了13.1亿次收藏和30亿次点赞。新规将于2024年11月1日起正式生效，抖音集团承诺将持续升级产品技术，制定新策略，以治理和打击虚假雷同内容和违规导流获利的行为。

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