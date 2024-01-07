胡润公布中国最成功的大学校友榜单：清华和浙大

**划重点:** - 🏛️ 胡润研究院发布《2023沃尔沃汽车胡润校友会榜》，共有1500多位企业家上榜。 - 💼 清华和浙大校友各32人登上50亿财富门槛胡润百富榜，成为“最具财富创造力校友会”。 - 📚58所大学中，45所中国大学至少有3位校友登上榜，涵盖多个行业，13所海外大学也有校友上榜。

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:根据胡润研究院发布的《2023沃尔沃汽车胡润校友会榜》，共有1500多位企业家成功登上榜单。清华大学和浙江大学校友分别以32人的数量位列榜首，成为50亿财富门槛胡润百富榜上最具财富创造力的校友会。

排名第三的是北京大学，有22位校友上榜，紧随其后的是上海交通大学，有21位校友成功入选。武汉大学校友则以17人上榜的成绩位列第五。

榜单共涵盖58所大学，其中所有大学至少有3位校友登上2023胡润百富榜。这些校友来自45所中国大学和13所海外大学。令人惊讶的是，16%的上榜企业家虽然上过大学，但具体学校不详。

在学历方面，58%的企业家拥有全日制本科、研究生甚至博士学历，而另外42%的企业家则来自社会大学。榜单首富钟睒睒就是社会大学出身。

清华大学上榜企业家中，有12%从事半导体行业，其次是生活服务行业。而浙江大学的校友中，有10%从事医药行业，其次是电子商务、金融科技和投资领域。

北京大学的校友中，14%从事教育领域，其他主要行业包括房地产、投资和网络信息服务。

（举报）