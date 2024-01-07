研究称：ChatGPT临床决策中取得显著成绩，准确率高达71.7%

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:美国最大非营利医疗机构之一，麻省布里格姆医院，近日发布了一份关于ChatGPT在临床医疗决策中应用的研究论文。该研究显示，ChatGPT在整个临床决策中的准确率达到了惊人的71.7%。

研究人员通过细致的评估，涵盖了从提出诊断、推荐诊断检查到最终诊断和护理管理决策等各个方面。值得注意的是，在最终诊断任务中，ChatGPT表现出色，准确率高达76.9%。这一发现对于在医疗决策中使用自然语言处理模型具有里程碑意义。

论文中指出，ChatGPT在所有36个临床测试题中的总体准确率达到71.7%，展现出了显著的临床决策能力。尤其值得一提的是，在初级鉴别诊断方面的准确率为60.3%，而在最终诊断方面则取得了最高的准确性。

研究采用了来自《默克手册》的测试数据，该手册是全球最古老和广泛使用的医学参考书之一，包含了详细的医学信息。ChatGPT通过连续提问的方式，模拟了临床工作流程的各个环节，包括鉴别诊断、诊断测试、最终诊断和临床管理。

值得一提的是，ChatGPT在初级保健和急诊环境中同样表现出色，为医疗团队提供了强大的决策支持。然而，对于药物剂量等数字准确性方面，ChatGPT目前尚存在一些挑战，需要在未来的研究中进一步优化。

这项研究为ChatGPT在临床医疗决策中的应用提供了有力的证据，展示了其在医学领域中的巨大潜力。随着模型获得更多可用的临床信息，其在医疗决策中的表现将进一步提升。

（举报）