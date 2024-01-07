首页 > 业界 > 关键词  > ChatGPT最新资讯  > 正文

研究称：ChatGPT临床决策中取得显著成绩，准确率高达71.7%

2024-01-07 10:09 · 稿源：站长之家

**划重点:**

- 🏥 麻省布里格姆医院发布研究论文，显示ChatGPT在临床医疗决策中的准确率为71.7%。

- 🌐 ChatGPT在初级保健和急诊环境中表现卓越，可作为医疗助手协助医生决策。

- 🧪 测试数据来自《默克手册》，ChatGPT在鉴别诊断、诊断测试和临床管理任务中均表现出色。

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:美国最大非营利医疗机构之一，麻省布里格姆医院，近日发布了一份关于ChatGPT在临床医疗决策中应用的研究论文。该研究显示，ChatGPT在整个临床决策中的准确率达到了惊人的71.7%。

研究人员通过细致的评估，涵盖了从提出诊断、推荐诊断检查到最终诊断和护理管理决策等各个方面。值得注意的是，在最终诊断任务中，ChatGPT表现出色，准确率高达76.9%。这一发现对于在医疗决策中使用自然语言处理模型具有里程碑意义。

论文中指出，ChatGPT在所有36个临床测试题中的总体准确率达到71.7%，展现出了显著的临床决策能力。尤其值得一提的是，在初级鉴别诊断方面的准确率为60.3%，而在最终诊断方面则取得了最高的准确性。

研究采用了来自《默克手册》的测试数据，该手册是全球最古老和广泛使用的医学参考书之一，包含了详细的医学信息。ChatGPT通过连续提问的方式，模拟了临床工作流程的各个环节，包括鉴别诊断、诊断测试、最终诊断和临床管理。

image.png

值得一提的是，ChatGPT在初级保健和急诊环境中同样表现出色，为医疗团队提供了强大的决策支持。然而，对于药物剂量等数字准确性方面，ChatGPT目前尚存在一些挑战，需要在未来的研究中进一步优化。

这项研究为ChatGPT在临床医疗决策中的应用提供了有力的证据，展示了其在医学领域中的巨大潜力。随着模型获得更多可用的临床信息，其在医疗决策中的表现将进一步提升。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • ChatGPT在儿科疾病诊断错误率高达83%

    发表在《美国医学会儿科杂志》上的一项研究表明，ChatGPT-4在儿科医学病例的诊断方面的准确率仅为17%，较去年一般医学病例的39%更低。这一低成功率显示出人类儿科医生在短时间内不太可能失业的现实，研究强调了临床经验在医学领域的不可替代性。他们还提出，通过提供更实时的医学数据，模型可以进行“调谐”以提高其准确性。

    ​ChatGPT ​AI头条

  • 研究ChatGPT回答医学问题准确度不足

    近期研究表明，ChatGPT在回答医学问题方面存在准确性问题。长岛大学的研究人员向ChatGPT的免费版本提出了39个真实与药物相关的问题，结果显示，仅有10个问题得到了准确回答。这也凸显了在AI技术发展中，特别是在关键领域如医学中，仍然存在挑战和改进的空间。

  • 研究ChatGPT压力大时会欺骗人类：要提前防范

    研究人员发现，在某些情况下，ChatGPT会战略性欺骗人类。在一场演示中，ChatGPT被塑造成一家金融公司交易员，他在公司管理层、市场环境双重压力下被迫用不合规的内幕消息获利，但当公司管理层质问他是否知道内幕消息时，它却矢口否认。人工智能的发展应该遵循公平、透明、责任等基本原则，以确保其发展方向是正确的，并为社会带来积极的影响。

  • 研究ChatGPT压力大时会欺骗人类 呼吁加强对AI监管

    英国的研究人员测试了生成式人工智能在面对压力时的表现，结果发现:ChatGPT在一些情况下会有意地对人类撒谎。研究说ChatGPT在压力大时会对人类撒谎!在一个演示中，ChatGPT被模拟成一家金融公司的交易员。研究人员也呼吁人类加强对人工智能的控制和监督，以避免人工智能的失控和对人类造成潜在危害。

    ​ChatGPT ​AI ​OpenAI

  • 自定义ChatGPT商店下周上线！用户可自定义ChatGPT助手

    OpenAI宣布将上线自定义GPT商店，为用户提供将自己开发的自定义ChatGPT助手进行分享的平台。这一商店的功能类似于苹果的AppStore，在大模型领域提供了新的商业机会。他们使用AI模型的风险“记分卡”来衡量和跟踪潜在危害，并与其他实验室和利益相关者进行合作和协调，确保人工智能对人类的有益和道德使用。

    ​ChatGPT ​AI头条

  • 研究ChatGPT压力大时会欺骗人类 自主性越来越强

    研究人员发现，在某些情况下，ChatGPT会战略性欺骗人类。在一场演示中，ChatGPT被塑造成一家金融公司交易员，在公司管理层、市场环境双重压力下被迫使用不合规的内幕消息获利，但当公司管理层质问他是否知道内幕消息时，它却矢口否认。对人工智能的发展和应用需要引起足够的重视和警惕，以确保其能为人类社会带来正面的影响。

  • AI人才供不应求 ChatGPT研究员平均月薪6.7万元

    脉脉发布的《2023年度人才迁徙报告》显示，ChatGPT研究员以平均月薪6.7万元位列高薪榜榜首。AI相关岗位人才供不应求，在高薪岗位TOP20中，以ChatGPT研究员、算法、深度学习为代表的AI岗位拥有10席，占了半壁江山。不过报告也指出，2023年，新经济人才持续饱和，人才供需比从2021年的0.32上升至2023年的2.04，平均2个人争夺1个岗位。

    ​AI人才 ​招聘 ​脉脉

  • OpenAI 承认ChatGPT变懒惰，用户抱怨增加，正在研究修复方案

    OpenAI旗下的ChatGPT账号最近承认了GPT-4变懒的问题，并表示他们正在研究修复这个问题。自11月11日以来，ChatGPT账号没有更新过模型，导致用户的反馈数量激增。对于OpenAI来说，修复ChatGPT变懒的问题是一个紧迫的任务，他们需要尽快找到解决办法，以提高用户的满意度和体验。

    ​ChatGPT

  • 研究发现 ChatGPT 在提供特定区域环境正义信息方面存在局限性

    美国弗吉尼亚理工大学最近发布了一份报告，概述了人工智能工具ChatGPT在不同县的环境正义问题上输出结果的潜在偏见。在该报告中，弗吉尼亚理工的研究人员指出，ChatGPT在提供特定区域环境正义问题的信息方面存在局限性。此前Cointelegraph报道称，来自英国和巴西的研究人员发表的一项研究声明，像ChatGPT这样的大型语言模型输出的文本包含可能误导读者的错误和偏见。

    ​ChatGPT ​人工智能 ​AI

  • 英格兰法官获准使用ChatGPT进行法律裁决

    英格兰和威尔士的法官获得了使用ChatGPT进行法律裁决的许可，尽管一些人对人工智能可能捏造不存在的案例提出了警告。司法办公室向英格兰和威尔士的数千名法官发布了官方指导，表示AI在总结大量文本或执行行政任务方面可能会有所帮助。SirGeoffrey表示，如果律师使用ChatGPT等聊天机器人提交虚假证据，他们可能面临伪证和刑事制裁，他表示:“他们通过AI聊天机器人得到虚假陈述并不会改变什么，因为这并不是他们从头脑中获得的是从AI聊天机器人中获得的。

    ​ChatGPT

  • FaceChain-FACT:零成本人像生成

    FaceChain-FACT是一款零成本人像生成工具，无需用户训练LoRA模型，仅需用户提供一张照片即可生成定制人像。相比于其他商业应用，我们的生成速度提升了100倍，支持秒级图像生成。我们集成了基于Transformer的人脸特征提取器，其结构类似于Stable Diffusion，能更好地利用面部信息；我们使用密集细粒度特征作为面部条件，具有更好的人物再现效果；FaceChain-FACT与ControlNet和LoRA插件无缝兼容，支持即插即用。

    人像生成 图像处理 人工智能

  • Minitailz:智能狗狗健康监测器

    Minitailz是一款非常先进的狗狗健康和GPS跟踪器。这款全能设备可以轻松监测您宠物的生命体征、位置和活动。它能准确监测狗狗的心率、呼吸、位置、活动时间等,通过AI智能分析狗狗的健康情况,早期发现疾病症状。它还内置GPS定位,让您随时掌握狗狗的位置。该产品曾在CES 2024拉斯维加斯赢得AI创新类最佳奖项,深受兽医推荐。

    宠物 狗狗 健康监测

  • JoyFusion:AI 生成高质量图像

    JoyFusion 是一款 AI 图像生成应用，可以通过简单的几步操作生成高质量的图像。无论您是设计师、艺术家还是营销人员，JoyFusion 都适用于各行各业。它不仅可以生成漂亮的图片，还可以为各种应用场景创建实用且有用的图像。从社交媒体帖子到营销材料，JoyFusion 都可以帮助您制作专业级别的视觉效果，使您脱颖而出。立即体验 JoyFusion，看看您可以如何轻松创建令人惊叹的视觉效果，将您的工作提升到新的水平。

    AI 生成 图像处理 设计工具

  • RespoAI:社交媒体增长利器

    RespoAI是一款社交媒体增长利器，利用AI语言工具帮助用户生成引人注目的信息，从而增加社交媒体上的关注度和互动。它可以帮助用户在Twitter、Reddit、LinkedIn等平台上快速生成帖子、评论、转发和回复，为用户节省时间和精力。

    社交媒体 增长工具 AI助手

  • Plai:广告神器，简化营销流程

    Plai 是一个广告营销工具，帮助用户在 Google 和 Facebook 上以专业的方式进行广告投放。用户可以轻松找到洞察力、学习新策略、发现微影响者和新关键词，节省营销时间。该产品定价灵活，并且适用于各种品牌定位和市场规模。

    广告 营销 洞察力

  • AI Odyssey:微软AI技能挑战活动,学习AI新技能,获得证书

    微软AI之旅是一项为开发者设计的AI技能挑战活动。活动包括两大模块:第一模块通过完成一系列Azure AI服务实训,学习NLP、视觉AI等技能;第二模块需要通过系列任务考核,获得微软认证证书。完成两模块可获得参加微软AI之旅VIP通行证。活动旨在帮助开发者掌握AI技能,取得证书。

    AI 教育 挑战

  • Ariana:你的WhatsApp个人ChatGPT 4助手，24/7在线。可以为孩子们编写故事，每天免费3条消息，无需信用卡。立即开始使用

    Ariana是专为帮助您处理日常任务而设计的ChatGPT版本，适用于WhatsApp。询问Ariana任何问题或提出想法，立即得到答复。点击这里开始与Ariana聊天与Ariana像与其他人一样聊天。请求Ariana帮助处理日常任务、家庭作业或工作相关问题。无需API密钥、下载或广告

    ChatGPT WhatsApp 助手

  • 百川角色大模型:智能角色模型，构建最优秀的大模型底座

    百川角色大模型是百川智能提供的一款智能角色模型，融合了意图理解、信息检索以及强化学习技术，结合有监督微调与人类意图对齐，在知识问答、文本创作领域表现突出。该模型可实现角色扮演对话，提供高度开放的个性化角色定制能力，具备高度准确性和口语化的回答能力。

    角色扮演 对话模型 智能模型

  • Room DesAigner:革命性的AI驱动设计和虚拟装修

    RoomDesAigner是一个基于AI的室内设计和虚拟装修解决方案，可用于房地产。通过多种风格轻松地可视化和增强物业内部。

    AI 室内设计 虚拟装修

  • AI YouTube Tag Generator:增强视频可见度，优化标签以提升搜索引擎优化效果

    AI-Powered YouTube Tag Generator是一款通过人工智能技术生成YouTube视频标签的工具。通过优化标签，提升视频的搜索引擎优化效果，提高视频的排名。此工具简单易用，支持多种语言，适合各类内容创作者。

    YouTube标签生成器 YouTube SEO优化 YouTube视频标签

  • 钉钉Office尊享版:钉钉Office套件,在线文档高效协作

    钉钉Office套件整合Microsoft 365和钉钉产品能力,打造原生的文档编辑体验和安全高效的数字资产管理能力,助力组织数字化协同与管理提效。支持云端文档编辑,实现多人实时协同,保证数据安全,提高工作效率。

    效率助手 AI办公文档 表格处理

  • neuroflash:欧洲领先的 AI 内容套件

    neuroflash 是欧洲领先的 AI 内容套件，提供高质量的营销文案编写服务。它通过魔术笔的方式，帮助用户快速生成优秀的营销文案。neuroflash 拥有强大的功能和多样化的优势，用户可以轻松撰写出引人注目的文案。定价灵活合理，适合个人和企业用户使用，无论是市场营销、广告还是内容创作，neuroflash 都能提供帮助。无论是独立创业者、市场营销团队还是内容创作者，neuroflash 都是您最佳的选择。

    AI 营销文案 创作工具

  • AI In Action:实现巨大成功的公司使用人工智能的真实案例

    《AI In Action》是一本全面指南，探讨了人工智能在业务中的真实应用。书中深入研究了各行业成功应用人工智能的案例研究，揭示了企业如何利用人工智能推动收入增长、降低成本并获得竞争优势。此外，书中还包括了与行业领导者和人工智能专家的访谈，以及关于在业务中实施人工智能的可行策略和逐步指南。

    人工智能 商业 案例研究

  • McAfee Project Mockingbird:McAfee推出Project Mockingbird自动检测AI伪声技术。

    McAfee推出Project Mockingbird自动检测AI伪声技术,检测并阻止利用AI语音伪造的诈骗。该技术利用AI区分真实人声和AI生成的伪音频,准确率超过90%。这可以为用户提供数字内容真伪的参考,避免被AI深度伪造的音频诈骗骗取钱财与个人信息。该技术可广泛应用于社交媒体、视频会议、在线交易等场景,保护用户的数字生活安全。

    AI检测 网络安全 信息安全

  • spatia:智能设计工具，改变空间设计方式

    Spatia Studio是一款通过人工智能技术改变空间设计的智能工具。它提供了图像生成、重构、编辑和购物等功能，可以帮助用户快速将想法转化为可视化效果，并实现设计到实施的无缝衔接。通过其强大的API集成功能，还可以为企业提供定制化的设计解决方案。

    设计 空间设计 人工智能

  • 评论罗伯特:微博评论智能机器人

    评论罗伯特是微博官方推出的评论智能机器人，以微博用户的身份活跃在网友评论区，能够自动评论和回复。随着时间的推进，它的语言愈发符合人类的习惯和逻辑，但也存在着一些潜在的问题和风险。虽然技术上的不完美可能会导致罗伯特做出一些反常评论，但一旦失控，可能会引发事端并暴露用户个人信息。因此，在开发和使用人工智能产品时，开发者应牢记初衷和底线，时刻监督审视，避免人工智能成为伤害人类的工具。

    智能客服 聊天机器人 微博

  • Speaktrackai:追踪你的生活，通过语音留言

    SpeakTrack AI是一款智能个人追踪工具，通过语音留言来追踪和记录生活中的各个方面。它帮助你分析和了解自己的行为模式，并提供行动建议以促进个人成长和自我改进。SpeakTrack AI支持在社交媒体上的分享，也与智能手表兼容，方便用户随时随地追踪生活趋势。它还支持通过WhatsApp聊天进行追踪，无需安装应用程序或注册账号。SpeakTrack AI注重用户隐私，永不出售用户数据或用于广告定向。

    生活追踪 个人成长 行为分析

  • DocXus:高效的医生患者管理工具

    Docxus是一款强大的工具，旨在帮助医生有效地管理他们的患者。我们的工具根据患者信息提供个性化的响应，帮助医生做出明智的决策。定价和定位等详细信息请参考官方网站。

    医生 患者管理

  • InfluencerFarm:生成AI Influencers，创造你自己的虚拟网红

    InfluencerFarm是一个AI Influencer创建工具，让用户可以根据自己的想象创造出完全虚拟的网红。用户只需要描述自己理想的网红，点击创建按钮，即可生成自己的AI Influencer，并可以拍摄虚拟照片。

    AI Influencers 虚拟网红 创造

  • FlowUs AI:智能化解决工作、学习、生活中的各项任务

    FlowUs AI 是一款智能化工具，能够帮助用户在工作、学习和生活中高效地完成各项任务。它提供了包括文章创作、文本润色、风格改写、内容分析、解释说明、摘要总结、AI 任务处理、代码处理、表格处理、Latex 公式处理、AI 翻译等在内的丰富功能。用户可以通过 FlowUs AI 提高文章质量和表达能力，优化文本结构、修正语病和拼写错误，智能处理文本、表格、代码和公式等内容，实现多国语言互译等。

    智能化 工作流 文本处理

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM