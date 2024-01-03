三星将在硅谷中心举办 Unpacked 揭秘全新AI聊天机器人

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:Galaxy Unpacked正式宣布，其下一代旗舰智能手机系列——Galaxy S24，将于1月17日星期三在加利福尼亚州圣何塞的SAP中心揭晓。这一令人期待的活动将在三星的YouTube页面上于太平洋时间上午10:00/ 东部时间下午1:00进行直播。

据悉，今年的Unpacked宣传图中突出展示的“Galaxy AI”推广表明，新一代智能手机将迎来这一先进功能。

此外，预计三星将推出新的ISOCELL Zoom功能，进一步加强其在光学变焦距离上的领先地位。Galaxy S23Ultra已经在这方面取得了显著进展，因此Galaxy S24Ultra的表现将备受瞩目。有传言称，这款Ultra智能手机可能还将推出钛金版，成为iPhone15Pro/Pro Max在设计领域的正式竞争对手。

值得一提的是，三星Unpacked活动将集中关注人工智能部分。一款名为高斯的新机器人即将与谷歌的Gemini一同在三星的Android设备上运行。以18世纪和19世纪的德国数学家和物理学家卡尔·弗里德里希·高斯命名的这个机器人计划提供类似谷歌人工智能的增强功能。

此外，对于那些计划在新年之际“升级”手机的消费者，三星也准备了特别优惠。在1月16日之前预订Galaxy S24系列设备，将享受50美元的折扣。对于那些注重性能和创新的用户来说，这或许是一个机会。

（举报）