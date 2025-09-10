首页 > 业界 > 关键词  > 外滩大会最新资讯  > 正文

2025外滩大会探营：联合四大机器人产业园打造“机器人小镇”

2025-09-10 14:48

“2025Inclusion·外滩大会”于9月10-13日在上海黄浦世博园区举行。作为年度备受瞩目的科技盛会，外滩大会以其开放、多元、前瞻性吸引全球目光。数据显示，去年三天会期便吸引5.2万人现场参会。9月10日，科技主题展率先开放，和往届一样，外滩大会的前沿科技主题展览是市民和行业爱好者最期待的项目之一 ，因其前沿的技术、多元的展示、丰富的互动备受喜爱。

2025外滩大会机器人小镇

从现场来看，今年的科技展览全面升级，规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数等均创新高。一起看看这届外滩大会的科技展区都有哪些亮点值得关注。

携手200家企业打造超万平科技展览

今年的外滩大会设置了10000平方米科技展览、5000平方米科技集市，吸引了近200家企业参展，超30项科技新品亮相。在“探索智能上限”板块，主要展示从LLM到通用人工智能、具身智能、数据与计算、安全与可信等前沿技术布局，在“深入产业实践”板块，打造了AI+健康、AI+出行、AI+金融、AI+支付、AI+工农业、AI+能源等沉浸式展区;在“全球创新协作”板块，邀请了亚洲金融科技三大中心新加坡、中国香港、中国上海以地区展团的方式，展示全球金融科技领域的创新示范应用。同时，联合四大机器人展团——张江机器人谷、漕河泾新兴技术开发区、合肥科大硅谷、成都人形机器人创新中心，打造“机器人小镇”，邀请40家知名具身智能企业，包括青龙、智元、开普勒、傅利叶、卓益得、青心意创等本体公司，帕西尼、无限工坊、爱观视觉等上下游企业，展示人机共生的科技发展图景。

人机共生

进入科技展览，迎宾接待的是来自松延动力的仿生机器。松延动力在刚结束的2025世界人形机器人运动会上摘取了自由体操金牌、跳远项目双料冠军，作为全球首款突破30自由度的高仿生机器人，集成了多模态大模型，能够和人进行语音、表情、动作交流，科技感扑面而来。

在前沿科技展区，一台环形重磅装置设备立马吸引参观者的眼光，这是合肥星能玄光科技开发的最新可控核聚变星能玄光核聚变模型（简称“人造太阳”），已获得国家多项重大科研项目的支持。核聚变是人类梦寐以求的终极能源，具有燃料无限、能量巨大、本质安全、清洁环保的强大吸引力，有望为数据中心、人工智能算力平台、各类工业领域和偏远地区带来清洁高效的能源保障。 

可控核聚变星能玄光核聚变模型

具身智能堪称多模态技术的“最强实战场”。蚂蚁集团旗下的具身智能公司灵波科技的R1机器人首次亮相外滩。这是一款多模态感知和交互机器人，可多场景作业。现场展示的是“机器人厨师”，正在为观众烹饪四道菜品。该机器人具有多模态识别能力，能自动识别操作台上的各类食材和厨具，精准定位食材工具，从取菜、炒菜到清洁，全流程自动化，无需人工干预。记者体验了机器人做的红烧鸡翅，味道很不错。

灵波R1机器人厨师

AI健康管家AQ首次亮相“AI智能皮肤检测”功能，只需拍一拍，就能识别皮肤疾病、中医体质、肤质状况、毛发健康，并提供个性化健康建议。

AQ测肤质近景

在“机器人小镇”，来自四川的成都人形机器人创新中心发布了全新的“贡嘎一号”四代机。“贡嘎一号”是国内唯一的超轻量级人形机器，在现场，参观者给到一个简单的拿饮料的指令后，机器人能自主去餐桌拿饮料并给到坐在客厅沙发上的参观者，展示了很好的空间智能理解和行动能力。

支付宝“AI付”也在外滩大会上首次亮相，展示“AI帮你买”全新模式，目前已接入瑞幸、斑马智行等智能服务场景，用户一句话即可实现买咖啡、续猫粮、抢票等。AI应用的规模化和商业化离不开支付基础设施，支付宝“AI付”也吸引了众多开发者的关注。

应用爆发，AI走向田间地头

在参展企业、高校科研机构的展台，不仅可以看到最前沿的AI研究，还能观察大模型落地产业的最新实践。

机器人翻越崎岖高地，操作电箱闸刀，安插火药雷管，甚至还在废墟中成功救出“婴儿”。这不是科幻电影，而是在主题展区举行的AI科创赛表演赛——“机器人职业技能表演赛”上的真实画面。本次赛事由蚂蚁数科承办，在模拟真实工业与救援场景的高难度任务中展开角逐，以表演赛的方式展现AI应用前景。

机器人救援演示

内容行业也将迎来变革，爱诗科技的“拍我” AI 以5-10秒的生成速度，将图像、视频片段等多模态输入转化为电影级叙事视频。

为了更好地守护老年人，AI健康管家AQ推出“AI打假专区”，提供拍图打假、电话求证、每日辟谣等系列AI工具，帮助老年人识别虚假医疗宣传，看病少花冤枉钱。

在医疗诊断环节，达摩院“达医智影” 通过一次胸腹部平扫 CT 即可筛查5类癌症、预警1种急症并管理4种慢性病;而云上华佗超声辅助诊断系统能快速识别多部位细微病灶，助力各级医疗机构提升诊疗水平。

宁德时代展示的磐石底盘为智能汽车开发展示了全新的开发技术路径，该底盘提供的标准化接口可适配不同等级的自动驾驶大脑，支持智能驾驶方案的升级和更换。未来，底盘可持续使用和硬件升级，提升自动驾驶能力。

宁德时代磐石底盘

在农业领域，复旦大学伏羲气象大模型可精准预报未来15天逐小时天气，模型可提供60天次季节天气，为农业生产提供科学指导;而极飞智能农场的无人飞机、无人车、智能水肥管理系统等设备借助精准定位、智能决策与实时远程控制，极大降低人力依赖、减少投入成本，助力农户增收。

金融科技领域也展示了多个最新成果，蚂蚁数科推出全新全栈企业级金融智能体平台，基于人工智能和区块链技术，能助力金融机构精准评估客户信用风险、优化投资组合。

人机共生，看见科技发展态势

从现场的体验来看，今年外滩大会的科技展区的策展呈现了一个清晰的策展理念主张，即人机共生的科技理念，人机互动不是简单的指令与执行，而是一种深度融合、协同共进的态势。

医疗健康领域的人机互动则充满了人文关怀。傅利叶智能康复港让参观者感受到科技对康复的助力，使用ArmMotus™EMU三维上肢康复机器人，能模拟治疗师的手法，在三维空间内实现更轻便柔顺的上肢康复训练。

傅利叶助行外骨骼

AQ则直接把“急诊室”、“名医馆”AI化，AQ和300位名医AI分身一起，7X24小时营业，随时随地解答健康问题。在“AI诊室”中，AQ可模仿真人医生看诊思路，循序渐进引导用户提供更准确的信息，给出针对性建议。

养老是备受全球关注的智能应用场景之一。复旦光华一号康复机器人聚焦养老护理场景，具备搀扶老人行走、协助起床等功能，并通过类脑启发算法实现喜、怒、哀、乐四种表情模拟，还能通过舌诊、面诊对参观者进行体质辨识。

在科技集市，各种人机互动拉近了科技与生活的距离:和高擎机器人一起踢足球，感受人形机器人的稳定和灵活;观看灵童机器人女团表演，沉浸式体验多模态感知技术;等待150秒，请调酒大师 ROBOT BARTENDER 调制一杯科技范儿的鸡尾酒。

机器人职业技能大赛开场舞

据悉，以“重塑创新增长”为主题的2025外滩大会举办期间，还设置了1场主论坛、44场见解论坛，打造了创新者舞台、投资人Meetup、科技创新赛、科技招聘会等特色活动。

