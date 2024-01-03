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诺贝尔奖得主警告年轻一代不要学习STEM，因为可能被AI取代

2024-01-03 10:41 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 诺贝尔奖得主Christopher Pissarides告诫年轻一代:谨慎选择STEM专业，因为AI可能接管任务。

2. 🤖 Pissarides认为，在AI自动化更多分析任务的未来，沟通、客户服务和医疗等领域的同理心和创意技能将变得更为重要。

3. 💼 尽管STEM专业需求旺盛，但传统个人技能在酒店业、医疗等领域的职位仍将主导，远比科技领域更不容易被技术，尤其是AI所替代。

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:近日，诺贝尔经济学奖得主Christopher Pissarides向年轻一代发出警告，称考虑学习科学、技术、工程和数学（STEM）的人应重新考虑。作为伦敦经济学院的教授，Pissarides认为，随着AI接管更多分析性任务，未来将更加重视同理心和创意技能。他于2010年获得了诺贝尔经济学奖。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Pissarides解释称，如今为AI进展收集、整理和开发数据所需的技能将随着AI接管这些任务而变得过时。他指出，在某些IT专业中，“自我毁灭的种子”已经播下。

尽管STEM专业人才需求高涨，劳动市场仍将继续以需要更传统和个人技能的职位为主导。从长远来看，沟通、客户服务和医疗等领域将需要管理技能、创意和同理心。Pissarides表示，这些工作不太可能被技术，尤其是AI所取代。

对于AI如何改变就业市场，近期有多个预测。OpenAI在三月底提出的一项研究得出结论称，拥有工具访问权限的大型语言模型将影响约80%美国劳动力约10%的工作。

世界经济论坛在五月发布的《2023年职业未来》报告中表示，雇主预计未来五年约有四分之一（23%）的工作将发生结构性变化，其中供应链与运输、媒体、娱乐和体育等领域将受到最大影响。八月初，Pew研究中心预测，约19%的工作可能会受到AI的显著影响，特别是高技能和高薪的工作，这与OpenAI的研究结果相似。

此外，社交媒体上还有一些编辑或艺术家抱怨预算下降的报告。Pissarides的观点引发了关于STEM专业未来的深刻思考，让人们开始重新评估技术与人文素养在未来职场中的平衡。

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