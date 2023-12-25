研究发现：GPT-3经常出错，重复有害的错误信息

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:一项新研究发现，OpenAI的ChatGPT等大型语言模型经常重复阴谋论、有害的刻板印象和其他形式的错误信息。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

最近的一项研究中，加拿大滑铁卢大学的研究人员系统地测试了ChatGPT对六个类别的声明（事实、阴谋、争议、误解、刻板印象和虚构）的理解。他们发现GPT-3经常出错，在一次回答过程中自相矛盾，并重复有害的错误信息。

计算机科学David R. Cheriton学院的教授丹·布朗表示:“大多数其他大型语言模型都是基于OpenAI模型的输出进行训练的。所有这些模型都反复出现了我们在研究中发现的这些问题。”

研究中，研究人员使用了四种不同的调查模板，询问了超过1200个不同的陈述，涵盖了六个类别的事实和错误信息。

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