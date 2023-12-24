小米就某芯片公司事件辟谣 称不参与某涉事芯片公司经营管理

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:小米集团官方今日发表声明，针对网上流传的“尊湃公司抄袭偷窃华为芯片机密案件”进行了回应。小米表示，对于这些不负责任、完全失实的信息，已经完成取证并上报有关部门。

小米在声明中强调，自己既不是尊湃公司的最早投资者，也不是最大规模的投资者，没有在数轮投资中占据主导地位，同时既不参与该公司的管理和运营，也没有任何知识产权或技术合作。

小米强调，他们高度重视知识产权，坚决反对通过不法手段窃取商业秘密的行为，但也坚决反对通过歪曲解读新闻事件、拉踩抹黑等手段误导公众，恶意贬低他人合法商誉的不正当竞争行为。

以下为小米声明全文:

关于针对我司投资业务相关谣言的声明

近日，有大量关于某芯片公司与小米相关的谣言和不实报道在网上流传。对于这些不负责任、完全失实的信息，我们已经完成取证并上报有关部门，并作严正澄清如下:

小米集团旗下投资公司瀚星创业投资有限公司，于2022年参与某芯片公司融资，此举为正常得不能再正常的财务投资行为。

先后参与该芯片公司多轮融资的，共计有多支国家与地方政府产业发展基金，以及20多家财务投资机构。作为该公司的众多股东之一，小米既不是最早的投资者，也不是投资规模最大的投资者，更不是在数轮融资中起主导地位的投资者。

同时，小米既不参与该芯片公司的直接管理和运营，更与该公司没有任何知识产权或技术合作。

自2017年以来，我们和多家友商旗下的投资公司或相关的国家和地方产业基金，已经共同投资了数十家半导体公司。这些公司在推动芯片供应多元化和国产技术发展方面发挥了重要作用，其中不少都成长为了业内众多友商的重要供应商。

我们重申，小米高度重视知识产权，坚决反对通过不法手段窃取商业秘密的行为，但也坚决反对通过歪曲解读新闻事件、拉踩抹黑等手段误导公众，恶意贬低他人合法商誉的不正当竞争行为。

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