政府顾问表示，英国孵化OpenAI 等科技初创企业方面面临挑战

**划重点:** 1. 🧐 政府顾问对在英国培育类似OpenAI的科技初创公司表示怀疑。 2. 🚀 Xenesis创始人Tirath Virdee指出，英国在创新方面存在短期主义的问题。 3. 💪 尽管面临挑战，Virdee认为英国在人工智能和金融科技融合方面仍有领先地位。

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:英国一位人工智能领域的政府顾问对在英国培育类似OpenAI的科技初创公司表示怀疑。Xenesis创始人Tirath Virdee在接受Yahoo Finance UK采访时表示，“在英国，像OpenAI这样的科技初创公司是无法存在的。”他强调了英国在创新方面存在的短期主义问题。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为英国内阁办公室的一位顾问，数据科学家Virdee表示:“这总归是因为我们一直以来都存在这种短期主义。”据Virdee称，英国缺乏一个有利于培育类似OpenAI公司的环境，“在英国没有愿意投资数十亿英镑用于投机性企业的胃口，正是这些企业孕育了像OpenAI这样的人工智能公司。”

Virdee以他作为人工智能初创公司Xenesis首席科学家和创始人的亲身经历为例，强调道:“在英国，像我公司这样的企业是无法在本土获得资金支持的，所以我们必须寻找国外的投资。”

尽管面临这些挑战，Virdee承认英国仍然在人工智能领域具有优势，他提到了一项关于各国在人工智能成熟度方面的最新调查。“英国仍然名列前茅，全球排名第三。这是因为在与人工智能相关的领域，这个国家进行了大量的资助研究。” Virdee补充道。

他强调了英国在人工智能和金融科技融合方面领先的潜力:“由于英国一直以来都在世界上拥有金融中心的地位，投资于这一领域的初创公司应该是国家的优先事项之一。”

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