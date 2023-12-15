Stability AI推出新会员模式，探索商业变现

划重点: 1. 💼 **新会员模式**: Stability AI宣布推出新的会员模式，旨在标准化其模型的商业使用，扩大企业部署范围，让其他公司在这些模型基础上构建业务。 2. 💰 **商业模式**: 该会员模式包括免费的非商业个人和研究使用，PRO版本每月20美元的，以及针对大型机构的定制定价的企业。尽管有新的会员模式，Stability AI仍致力于以多种方式开放其模型，包括源代码和权重对所有会员层开放。 3. 🚀 **未来展望**: Stability AI创始人兼CEO Emad Mostaque表示，即使对于免费个人用户，会员资格仍将提供价值，包括提前访问未来模型发布、邀请参与公共论坛以及在Stability AI渠道上亮相的机会。他对新会员模式充满热情，认为对于初创公司和大型企业来说，这将是一个稳健的收入基础，并有望随着时间的推移增长。

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:2023年对于Stability AI来说是充满活力的一年，这家生成式人工智能初创公司不断推出新模型。如今，该公司宣布推出一种新的会员模式，旨在促使其模型的持续推出。

Stability AI成立于2019年，是一家风险投资支持的公司，曾宣布在2022年融资1.01亿美元。公司起步于稳定扩散文本到图像生成的AI模型，并通过多种方式实现盈利，尽管通常将其许多模型免费提供给研究人员试用。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

新的会员模式旨在规范Stability AI的模型在商业用途上的使用，为更广泛的企业部署提供可能，使其他公司能够在这些模型基础上构建业务。会员模式包括免费的非商业个人和研究使用，PRO版本每月20美元，以及面向大型组织的企业，具有定制的定价

。值得注意的是，尽管采用了新的会员模式，Stability AI仍致力于以各种方式开放其模型，包括源代码和权重对所有会员层开放，这一点类似于Meta Llama模型的做法。

Stability AI创始人兼CEO Emad Mostaque表示，新的会员模式主要面向自托管应用，允许用户在其自己的环境中完全控制数据和产品。与之形成对比的是，Clipdrop是一个面向消费者的图像应用程序，允许用户通过一个消费者网站使用Stability AI模型进行实验和创作。

Mostaque解释说，新的会员模式不会改变现有的使用方式，但新用户需要获取商业和非商业使用的会员资格。他强调，即使对于免费的个人用户，会员资格也将提供价值，包括提前访问未来模型发布、邀请参与公共论坛以及在Stability AI渠道上亮相的机会。

对于商业用户，Mostaque特别看好新会员模式的前景，表示特别是受资助的初创公司和大型企业表现出浓厚兴趣。他表示，随着生成式人工智能在商业领域的不断增长，他们的模型套件为企业提供了一种简单的解决方案。

Stability AI还在不断推出新模型，包括2023年推出的高端文本到图像模型SDXL、SDXL Turbo的更快版本、文本内容生成的StableLM Zephyr3B、音频生成的Stable Audio、视频生成的Stable Video以及代码生成的StableCode。最新的Stable Zero123模型于12月13日发布，为构建3D图像提供了新的能力。

Mostaque表示:“这是我们才华横溢的团队首次推出的一系列3D模型之一，由Varun Jhampani领导，他曾从谷歌大脑加盟。我们认为明年将是生成性媒体的一年，就像今年是语言模型的一年一样。”

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