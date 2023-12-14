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极氪金砖电池发布：充15分钟跑500公里

2023-12-14 21:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:在今晚的发布会上，极氪正式发布了自主研发的金砖电池。据官方透露，这是全球量产最快充电速度的磷酸铁锂电池。

金砖电池的最大特点是其充电速度。官方数据显示，该电池的最高充电功率达到500kw，最大充电倍率达到4.5C。这意味着，在短短15分钟内，该电池可以提供超过500公里的续航里程。在-10C的低温环境下，快充速度提升25%，进一步扩大了其应用范围。

全球量产充电最快的磷酸铁锂！极氪金砖电池发布： 15 分钟 500 公里

金砖电池还具有高体积利用率的特点。官方数据显示，其体积利用率达到83.7%，是全球最高体积利用率的的动力电池，远超特斯拉4680、三元锂等。

除了高效的充电能力和高体积利用率，金砖电池还具有出色的安全性。它采用创新结构电芯设计，通过双铆极柱倒导流设计等措施，确保热量分布更均匀，过流能力提升100%。此外，金砖电池还配备了8大热安全防护技术，包括实时防控、毫秒断电、主动冷却等，以确保电池包的全域安全。

值得一提的是，金砖电池还通过了超压针刺”极限测试。在30%以上形变量的5mm钢针贯穿测试中，金砖电池不起火、不爆炸，表现出极高的安全性。此外，外部火烧测试也远超国标的设计标准，进一步证明了其极致的安全性。

极氪表示，金砖电池是全球量产最安全的磷酸铁锂电池。它的发布将为用户提供更快速、更安全、更可靠的充电体验。

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