体育画报出版商CEO罗斯·莱文索恩因人工智能丑闻辞职

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:上个月末，《体育画报》陷入人工智能丑闻，揭露杂志一直在发表由不存在的作家署名并搭配人工智能生成的个人资料图片的商业文章。该事件导致两名高管被解雇，而现在，体育画报出版商The Arena Group的首席执行官罗斯·莱文索恩（Ross Levinsohn）宣布辞职。

该公司高级副总裁格雷迪·特里普在一封致员工的电子邮件中表示:“罗斯·莱文索恩将立即离开公司并辞去首席执行官一职，立即生效。” 这次辞职是继上周两名高管离职后的又一次公司重组。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

特里普在电子邮件中未提及人工智能丑闻，公司代表也拒绝透露解雇是否与人工智能报道有关。公司表示变革是为了公司的成功和盈利，并表示相信这些变化将促进Arena的成长和成功。

据了解，莱文索恩在媒体高管领域有着悠久的历史，尤其因与前雇主的性骚扰诉讼而备受关注。他曾在Tronc离职，后被清除并返回工作场所。

这次人工智能丑闻引起了媒体和公司内部的不满，而新的首席执行官Manoj Bharga则在解雇高管的会议上因教导员工“停止做愚蠢的事情”而成为头条新闻。

虽然The Arena Group解释人工智能生成的文章是由承包商AdVon Commerce提供的，但这一解释并未平息争议。公司删除了所有涉及人工智能生成头像的文章。

在未来，体育画报和The Arena Group可能将面临挑战，以重建声誉并应对人工智能丑闻对公司形象的影响。

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