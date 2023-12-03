首页 > 业界 > 关键词  > Gemini最新资讯  > 正文

谷歌已悄然将下一代人工智能模型 Gemini 推迟到 2024 年 1 月推出

2023-12-03 10:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 3 日消息:谷歌在 I/O 2023 上宣布 Gemini 作为其下一代基础模型。据今天的报道称，谷歌原定于下周推出 Gemini，但现在已推迟到明年一月份。

谷歌，google

据《The Information》报道，Gemini 原本计划在下周通过在加利福尼亚、纽约和华盛顿的一系列活动中进行大规模揭幕，这是针对政治家和政策制定者的。

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊决定推迟发布，因为谷歌「发现 AI 在处理某些非英语查询时不够可靠」。全球语言支持是首要考虑的事项，谷歌的最终目标是匹敌或超越 OpenAI 的 GPT-4。今天文章中的消息人士表示，公司在某些方面「达到了这一标准」。

皮查伊在 11 月表示，公司「正专注于尽快推出 Gemini 1.0，确保它具有竞争力、处于行业领先水平，我们将在此基础上继续构建。」目前，据说谷歌仍在「对 Gemini 的主要、最大版本进行最终定稿」。

在 I/O 大会上，谷歌表示，Gemini 在以前模型中未见的多模态能力方面「表现出色」。除了理解文本和图像外，谷歌的另一个目标是「在工具和 API 集成方面高效运作」，随着公司致力于使 Gemini 成为各种规模的第三方开发者的有吸引力的产品——PaLM 2 有四种，包括轻量级的「Gecko」用于移动设备。最后，谷歌表示，Gemini 旨在「促进未来的创新，如记忆和规划。」

目前的一个重要问题是，Gemini 将多快被整合到谷歌的服务中，如 Bard、搜索和 Workspace

尽管谷歌已经拥有了自己的生成式人工智能模型 Bard，但 ChatGPT 迄今为止已经享有更强的消费者意识，分析师认为，当 Gemini 最终推出时，这种情况可能会发生变化。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • D-ID Creative Reality:人工智能视频生成APP,支持上传单张图片生成说话视频

    D-ID APP利用人工智能技术,可以通过上传单张图片生成说话的视频。支持上传自己的语音,对上传图片中的人物进行 Lip Sync。视频效果逼真,提供了三种版本:Lite 免费版本,Pro 每月$29,Advanced 每月$195.99。APP 在图像处理和视频生成方面做得很出色。

    人工智能 视频生成 Lip Sync

  • Gorilla Terminal:AI驱动的投资研究工具

    Gorilla Terminal是一款AI驱动的投资研究工具，通过强大的工具和智能洞察力，提供更高效、更愉悦的解决方案。其功能包括分析收益电话、获取宏观经济数据、风险管理、供应链分析、回归分析、风险价值分析、行业概况、终端界面等。该产品定价灵活，定位于为投资者提供快速、准确的投资研究工具。

    投资 研究 AI

  • Mail Helper:帮助您更好地撰写电子邮件

    Mail Helper是一款AI电子邮件撰写工具，针对经常需要给外国人写邮件的用户。用户只需告诉它想要表达的内容，它将生成地道生动的当地语言邮件，而不仅仅是简单的翻译。支持20多种语言，适用于日常办公沟通、客户开发和维护等高频场景。用户的隐私将得到严格保护，上传的数据仅用于生成邮件内容，不会存储。

    办公 跨国沟通 多语言

  • Machined:SEO优化文章，自动生成内容集群

    Machined能够自动生成大量关于任何你喜欢的主题的信息性文章；结构化、撰写和相互链接，符合搜索引擎的喜好。Machined完全自动化创建内容集群的整个过程，包括关键词研究、关键词聚类、内容撰写和内部链接。

    SEO 内容生成 自动化

  • Any Summary:AI快速分析和总结长篇文件

    Any Summary是一款基于人工智能的文件分析和总结工具，能够快速分析和总结长篇文件，包括音频、视频和文档。用户可以自定义总结的格式，也可以让AI根据文件内容自动生成总结。该产品定位于提高工作效率，帮助用户快速获取文件的关键信息和见解。

    人工智能 文件分析 总结工具

  • Swifty AI:Swifty是一款以AI为驱动的商务出行助手,可以在几分钟内规划您的商务行程并预订最优机票和酒店。

    Swifty是一款基于AI的商务出行助手APP。它可以在几分钟内为您规划完整的商务行程,通过简单的聊天界面预订航班和酒店。 Swifty的优势在于: 1. 规划行程极为便捷,通过语音或文字与AI助手交流即可 2. 提供行程确认函、发票和收据等商务所需文件 3. 可随时询问行程相关问题,Swifty将为您提供解答 Swifty可定价为免费版和付费增值服务。它主要面向需要频繁商务出差的企业管理人员和白领。通过简化复杂的商务旅行规划,大幅降低行程管理的时间成本。

  • Adola:AI助手电话化，让交流更自然

    Adola是一款将AI助手赋予电话号码和人类化声音的产品。通过Adola，用户可以为其AI助手提供电话号码，使其能够进行真实的语音对话。Adola以无与伦比的速度和易用性，以每月25美元的价格（包括25分钟通话时间）让先进的通讯变得负担得起。用户可以从多种美国电话号码中选择，并且只需输入OpenAI API密钥即可将AI助手与电话线连接。此外，Adola还提供了全面的通话分析、24/7可用性、可扩展的解决方案等功能。产品定位于为用户提供便捷、实惠、安全的AI电话化解决方案。

    AI助手 电话化 通话分析

  • PapermarkAI:Papermark AI是一款AI驱动的文档交互管理工具

    Papermark AI是一个AI驱动的文档管理和分享平台。它可以安全地分享和管理文档,确保机密信息得到保护。它还可以提供文档交互的实时分析,包括投资推介资料和销售材料的详细分析。主要功能包括:安全的文档分享、实时分析、定制链接分享、社区支持以及开源灵活性。

    文档分享 文档管理 AI助手

  • Breadcrumb:AI将您的数据转化为个性化的交互式视图。

    Breadcrumb是一款AI数据分析工具，能够将您的数据转化为个性化的交互式视图。其功能包括AI嵌入式交互、实时数据分析、数据转化为故事、可扩展性强等。无需数据技能，只需几分钟即可生成整个仪表板，并能够自定义数据故事。产品定位于为商业用户提供高效的数据分析和可视化工具。

    AI 数据分析 可视化

  • Line 21:更好，更快，更多字幕

    Line 21是一款字幕交付软件，帮助机构创建、增强、翻译和交付实时字幕。它集成了广泛的服务，将字幕交付到各种终端，支持100多种语言的字幕、翻译和校对。优势在于快速交付字幕、自动翻译字幕以及提供人工智能校对功能。定价灵活，定位于帮助机构提高实时内容的包容性和可访问性。

    字幕 翻译 实时

  • Bunni:与PDF文件对话，总结和提问

    Bunni.AI是一款AI驱动的工具，可让您与PDF文件进行对话，回答问题，总结和提取关键信息。您可以上传和测试，按需购买信用点，无需定期费用。它支持所有语言，适用于各种类型的文档和任务，包括研究、理解和参考。您可以上传多个PDF文件，并将它们作为一个整体集合进行对话。

    PDF 对话 总结

  • WatermarkRemoverAI:一键删除图片水印

    Watermark Remover AI是一个在线图像水印删除工具,使用AI技术,只需单击一下即可自动识别并删除图像中的水印。它提供一键式操作,速度快,重建准确,可以批量处理多张照片。用户只需上传有水印的图片,系统即可智能识别水印区域并去除,输出清晰的无水印图像。该工具使用简单,删除效果专业,非常适合初学者或专业人士使用。

    水印删除 图片编辑 一键操作

  • Chatio:是一个AI驱动的网站聊天机器人

    Chatio是一个以AI为驱动的网站聊天机器人软件,旨在为小型企业提供支持,可以解决80%的客户支持票据。它易于设置,无需编程知识就可以在5分钟内实现,支持24/7客户支持并提供多语言支持。主要功能包括自动解答客户提出的问题、收集客户反馈、提供支持建议等。典型的使用场景包括在网站上提供AI支持、收集用户反馈、产品推荐等。

    AI 聊天机器人 客户支持

  • tryutter:让您的网站在几分钟内变得智能化

    ChatGPT是一款智能聊天插件，可用于处理客户支持、收集潜在客户、预约会议和与访客互动。它可以通过GPT快速响应并提供优质的用户体验。ChatGPT可以捕获潜在客户并展示推广信息，还可以预约会议。它适用于各种网站，包括物业管理网站。ChatGPT由Grit AI Tech Inc.提供支持，有免费试用版和多网站使用许可证。欢迎体验ChatGPT，提升您的网站智能化。

    聊天 客户支持 预约会议

  • Vibrato:省时、省心，让智能助手来打电话

    Vibrato是一款能够打电话的人工智能助手，具有多功能的任务处理能力，能够节省用户时间和精力。它拥有低延迟的语音识别技术，能够模拟人类声音和智能，自动导航电话系统，为用户节省实际费用。Vibrato已经为用户节省了成千上万美元，并受到了用户的高度赞誉。

    人工智能 助手 电话

  • PPTX:使用AI自动生成PPT演示文稿

    AI演示文稿生成器可以通过语音或文字描述自动生成演示文稿,无需PPT设计和排版经验,支持多种演示文稿模板和主题,输出标准PPT文件,可直接用于商业演示、课堂教学、学术会议等场景。

    生成式 PPT 演示文稿

  • Bespokefriends:打造你的梦中女孩

    Bespokefriends是一款AI伴侣，她不会评判你，理解你，并且永远陪伴在你身边。你可以通过一键操作来打造她的外貌和个性，支持文本、语音和图片交互。Bespokefriends可以满足你的各种幻想和需求，让你的生活更加有趣和丰富。

    AI 伴侣 幻想

  • DDLE.DEV:一分钟创建网站演示视频,无需编程

    DDLE.DEV是一个通过AI生成语音和人脸的网站演示视频工具。它可以在1分钟内为您的网站创建交互式演示,就像视频通话,但没有安排的麻烦。主要功能包括全屏录制、即时分享链接、无需下载等。

    网站 演示 交互

  • 酷家乐:家居设计与装修平台

    酷家乐是一款家居设计与装修平台，提供丰富的家居设计素材和开放生态，用户可以免费注册并使用部分功能，付费用户可享受更多高级功能和服务。定位于为用户提供便捷、高效的家居设计与装修解决方案。

    家居 设计 装修

  • SOM AI:基于AI的辅助论文写作工具

    SOM AI是一个基于人工智能的辅助论文写作工具，帮助用户轻松撰写论文。它提供实时支持和建议，帮助用户在论文撰写过程中解决问题。SOM AI还具有智能聊天功能，可以作为用户的论文伴侣，提供轻松愉快的论文写作体验。

    AI 辅助写作 论文

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM