谷歌已悄然将下一代人工智能模型 Gemini 推迟到 2024 年 1 月推出

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 3 日消息:谷歌在 I/O 2023 上宣布 Gemini 作为其下一代基础模型。据今天的报道称，谷歌原定于下周推出 Gemini，但现在已推迟到明年一月份。

据《The Information》报道，Gemini 原本计划在下周通过在加利福尼亚、纽约和华盛顿的一系列活动中进行大规模揭幕，这是针对政治家和政策制定者的。

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊决定推迟发布，因为谷歌「发现 AI 在处理某些非英语查询时不够可靠」。全球语言支持是首要考虑的事项，谷歌的最终目标是匹敌或超越 OpenAI 的 GPT-4。今天文章中的消息人士表示，公司在某些方面「达到了这一标准」。

皮查伊在 11 月表示，公司「正专注于尽快推出 Gemini 1.0，确保它具有竞争力、处于行业领先水平，我们将在此基础上继续构建。」目前，据说谷歌仍在「对 Gemini 的主要、最大版本进行最终定稿」。

在 I/O 大会上，谷歌表示，Gemini 在以前模型中未见的多模态能力方面「表现出色」。除了理解文本和图像外，谷歌的另一个目标是「在工具和 API 集成方面高效运作」，随着公司致力于使 Gemini 成为各种规模的第三方开发者的有吸引力的产品——PaLM 2 有四种，包括轻量级的「Gecko」用于移动设备。最后，谷歌表示，Gemini 旨在「促进未来的创新，如记忆和规划。」

目前的一个重要问题是，Gemini 将多快被整合到谷歌的服务中，如 Bard、搜索和 Workspace

尽管谷歌已经拥有了自己的生成式人工智能模型 Bard，但 ChatGPT 迄今为止已经享有更强的消费者意识，分析师认为，当 Gemini 最终推出时，这种情况可能会发生变化。

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