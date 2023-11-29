首页 > 业界 > 关键词  > Pix2Video最新资讯  > 正文

视频编辑利器Pix2Video 无需训练微调

2023-11-29 18:02 · 稿源：站长之家

要点:

  • 本文提出了一种基于预训练的图像扩散模型的视频编辑方法，实现文本引导的编辑，无需训练或微调，可推广到广泛编辑领域。

  • 通过自注意力特征注入，该方法在每个扩散步骤中注入前一帧的特征，以保持外观的一致性，解决了视频编辑中的外观变化问题。

  • 引入了潜在更新机制，通过能量函数提高一致性，增强了算法的时间稳定性，减少了时间闪烁的影响。

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:Pix2Video是一项基于预训练的图像扩散模型的视频编辑研究，致力于实现文本引导的编辑，无需繁琐的训练或微调。该方法通过自注意力特征注入，在每个扩散步骤中注入前一帧的特征，以确保编辑后的视频外观连贯一致，解决了编辑过程中可能出现的外观变化问题。

此外，为提高算法的时间稳定性，引入了潜在更新机制，通过能量函数增强一致性，有效减少了时间闪烁的影响。

image.png

项目地址:https://huggingface.co/spaces/fffiloni/Pix2Pix-Video

大规模图像生成扩散模型在静态图像生成方面表现出色，但在处理视频编辑时面临挑战。为了应对这一挑战，Pix2Video采用了深度条件稳定扩散模型，通过对每帧进行深度预测，并将其作为模型的额外输入，以捕捉运动动态和几何变化。

自注意力特征注入是该方法的关键步骤，通过在解码器层执行特征注入，确保在保持外观一致性的同时避免高频结构变化。此外，为提高时间稳定性，潜在更新机制通过额外的指导来更新隐变量，通过能量函数增强一致性，降低了时间闪烁的影响。

Pix2Video的实验证明了其方法的有效性，并与四种不同的先前工作进行了比较，证明了文本引导的视频编辑是可能的，无需复杂的预处理或视频个性化微调。该研究为实时互动视频编辑领域提供了一种创新方法，具有潜在的应用前景。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ChatGPT Buddy:你的个人AI助手在WhatsApp！

    ChatGPT Buddy是一款个人AI助手，为你在WhatsApp中提供智能聊天服务。它能够回答问题、提供建议、进行闲聊等，帮助你更高效地与他人进行沟通。ChatGPT Buddy具有强大的语言处理能力和智能回复功能，可以成为你的聊天好伙伴。

    聊天 AI助手 智能回复

  • ReRender AI:为建筑师提供即时渲染。增强您的AutoCAD/Blender/Sketchup成果！

    ReRender AI是一款AI建筑设计工具，为建筑师提供即时渲染，可以增强您在AutoCAD/Blender/Sketchup等软件上的建筑设计成果。它通过上传项目图片，探索20多种独特设计风格，只需几秒钟即可享受逼真的AI渲染！详细定价、优势和定位请访问官方网站。

    AI渲染 建筑设计 AutoCAD

  • Lean Canvas:AI生成工具

    AI Lean Canvas Generator是一款基于人工智能的工具，帮助用户根据公司描述快速生成Lean Canvas。它能够帮助企业验证和优化商业模式，提供一份简洁而全面的商业计划。通过迅速实验和迭代发展，降低创业风险。AI Lean Canvas Generator可以灵活地适应和更新商业模式，与其他工具如用户开发和敏捷开发结合使用，助您打造成功的企业。

    创业 商业模式 人工智能

  • Keeper:AI人工智能婚介服务，寻找长久的爱情

    Keeper是一个在线婚介服务，利用人工智能和专业婚介人员帮助您找到合适的伴侣。我们通过深入的心理学和人工智能算法，为您量身定制匹配，确保与您的伴侣长久幸福。无需订阅费，我们只在成功婚姻后收取费用。

    婚介 人工智能 匹配

  • Cuffed Dating:一次只和一个匹配聊天的有意义的约会应用

    Cuffed Dating是一个有意义的约会应用，每次只能和一个匹配聊天。我们的AI算法会根据你的价值观和兴趣，筛选出与你相符的人。每个用户都经过我们的审核和验证。我们相信最好的关系是建立在相互吸引和共享价值观的基础上的，所以我们设计了一个最有利于实现这一目标的约会环境。

    约会 聊天 AI算法

  • VoiceRec:语音录音与转文字工具

    VoiceRec 是一款集语音录制、转文字识别与共享于一体的人工智能语音应用。支持语音转文字、精准识别、支持多国语言、支持导出多种格式。

    语音转文字 会议记录 音频编辑

  • GitBook:是一个知识管理工具

    GitBook是一个面向工程师团队的知识管理工具。它通过文档即代码的支持和AI驱动的搜索与洞察来简化知识共享。它集成了代码、文本甚至语音输入,将所有技术知识集中在一个中心化的知识库中,以便你可以在日常使用的工具中访问和添加内容。

    知识管理 文档协作 工程师文档

  • AskYourDatabase:无需SQL可用自然语言与数据库聊天

    AskYourDatabase是一个ChatGPT插件,支持使用自然语言与数据库交谈,无需编写SQL语句。用户可以简单连接自己的SQL或NoSQL数据库,通过聊天的方式获取数据洞察、可视化数据、插入测试数据、设计表结构等,提升工作效率。

    ChatGPT SQL NoSQL

  • EarningsDigest:AI生成的股票盈利电话摘要

    EarningsDigest利用AI技术自动生成股票盈利电话摘要,帮助投资者节省时间,提高投资效率。用户可以在网站上查看主要上市公司的盈利电话内容摘要,包括关键财务指标、管理层指引、问答等部分。

    AI 股票 投资

  • MyChef:AI驱动私人厨师，获取食谱

    MyChef是您手机上的AI驱动私人厨师，可按需从多种美食中获取食谱。该应用定价为US$1.99，适合所有人使用，数据安全，不会与第三方分享任何数据，也不会收集任何数据。

    AI 美食 食谱

  • Covey Scout:是一个AI人才发现助手

    Covey Scout是一个AI驱动的人才发现和评估平台,可以根据招聘团队的需求,定制AI机器人来筛选简历和评估候选人。该产品可以极大提高招聘效率,缩短时间成本,并提升候选人体验。

    AI 招聘 HR

  • Looti:超高质量的 B2B 潜在客户

    Looti 是一款基于 AI 的预测营销工具，可以帮助您建立受众群体并发现超高质量的 B2B 潜在客户。通过 Looti，您可以在几次点击中生成 B2B 潜在客户，使用 20 多个筛选条件进行精细调整，并获取符合受众群体的超高质量潜在客户的联系信息。Looti 还提供强大的 AI 超级细分功能，让您能够像专业人士一样对数据进行细分。无需清洗数据，Looti 提供一切所需。支持与 Hubspot、Pipedrive、Lemlist、Emailable 和 Zero Bounce 等工具的内部集成。

    营销 销售 B2B

  • Openlayer:AI模型测试评估工具

    Openlayer是一个评估工具，适用于您的开发和生产流程，帮助您自信地发布高质量的模型。它提供强大的测试、评估和可观察性，无需猜测您的提示是否足够好。支持LLMs、文本分类、表格分类、表格回归等功能。通过实时通知让您在AI模型失败时获得通知，让您自信地发布。

    AI 模型测试 评估工具

  • Hey there!:让工作更高效，让生活更愉快！

    Hey there! 是一款创新的 AI 助手，通过优化你的工作效率、释放你的创造力，让工作变得纯粹愉快。它帮助你在不同场景中完成任务，提供高效沟通和智能协作，使你的工作事半功倍。无论是发送电子邮件、计划户外旅行、进行搜索引擎营销还是进行演讲，Hey there! 都会成为你最佳的助手。

    AI 助手 工作效率 创造力

  • ClipGlow:视频剪辑及字幕制作网站

    ClipGlow是一个基于AI的视频剪辑和字幕制作网站,提供自动语音转文字、交互式编辑、动态字幕样式、一键导出等功能,让用户可以非常容易地为视频添加字幕和音频效果。

    视频剪辑 字幕制作 音频效果

  • interviewsby.ai:AI生成面试问题，提升面试信心

    interviewsby.ai是一个面试准备工具，通过AI生成与特定职位相关的面试问题，帮助用户提升面试信心。用户可以将工作描述粘贴到网站上，即可收到与该职位相关的真实面试问题。用户可以录制自己的回答并获得AI反馈和改进的示例回答。产品适用于各种类型的工作面试，用户可以选择样本角色进行练习。

    面试准备 AI 工作面试

  • Freepik Pikaso:创意设计素材库，提供高质量矢量图、照片、视频等

    Freepik Pikaso是一个创意设计素材库，提供高质量的矢量图、照片、视频、模型等资源，帮助用户快速将创意转化为优秀设计。用户可以通过图片搜索、浏览推荐分类、探索热门合集等方式获取灵感和素材。同时，Freepik Pikaso也提供Premium会员服务，包括全库资源访问、无限下载、无广告界面等增值服务。

    设计素材 创意设计 矢量图

  • Chat2Invest:社区驱动的AI阅读和聊天

    Chat2Invest是Slack上的一个机器人，可以阅读和总结任何网页、包括电子书在内的文档，甚至来自YouTube的视频。它可以通过语音与您交流，还可以作为您的个人导师，支持中文、英文、德文和日文。Chat2Invest每天都会发送最新的热点新闻并自动生成摘要，让您快速了解今日热点。

    阅读 聊天 AI

  • ChatGPT Wrapped 2023:查看2023年ChatGPT聊天记录报告

    ChatGPT Wrapped 2023是一个非官方的网站,可以上传ChatGPT的聊天记录,生成一份数据驱动的聊天报告。报告内容包括聊天次数、阅读时间、最常用提示词等。功能简单,免费使用,无需注册。

    ChatGPT 聊天机器人 游戏娱乐

  • Clous:提高招聘流程的效率

    Clous是一款帮助企业和公司提高招聘流程效率的软件。我们的产品ClousH是为招聘团队设计的。它可以帮助HR在数天内而不是数周内开始面试,通过避免不合格的候选人来减少复习数以千计的简历的工作,并允许与其他利益相关者共享结果以建立信任。

    招聘 人才 HR

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM