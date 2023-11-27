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达摩院量子实验室确认裁撤 实验室及设备捐赠予浙江大学

2023-11-27 16:34 · 稿源：站长之家

要点:

  • 阿里达摩院量子实验室官方确认裁撤，将实验室及设备捐赠予浙江大学，但人员去向尚未公布。

  • 阿里巴巴在量子计算领域的研究可追溯到2013年，实验室曾取得多项重要成果，但裁撤或因预算及盈利等原因。

  • 量子计算领域近年来经历了爆发期，但行业进展在2023年略显放缓，重心逐渐转向基础设施、工具链和实用化等方向。

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:阿里达摩院量子实验室确认裁撤，将实验室和设备捐赠给浙江大学，但人员去向尚未公布。此举引发了关注，市场传言裁撤或因预算和盈利原因。量子实验室成立于2013年，是阿里在前沿技术布局的关键组成部分，但在近期官方回应中确认了其结束。尽管实验室曾取得重要成果，包括世界最强大的量子电路模拟器和可控的量子比特，但裁撤或许受到量子计算研究的高投入成本的影响。

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回顾2019-2022年，量子计算领域经历了一轮爆发期，但2023年行业进展略显放缓。谷歌宣布实现“量子优越性”后，研究成果频登科学顶刊封面，量子比特数量不断增加，甚至有量子纠缠的诺贝尔奖颁发。然而，进入2023年以来，行业进展相对减缓，中科大潘建伟团队发布的九章三号成果也表达了谨慎乐观。不过，今年的关注点逐渐转向基础设施、工具链和实用化，如英伟达发布的GPU加速量子计算系统。

在阿里巴巴量子计算研究的过程中，施尧耘等一系列顶级科学家加入实验室，取得了多项重要成果。然而，裁撤的原因可能与量子计算研究的高成本有关。阿里巴巴曾在2017年成立达摩院，投入大量资金进行前沿技术研发，包括量子计算、机器学习和基础算法。然而，裁撤实验室可能是为了调整研发重心，将资源投向更具前景的领域。

尽管阿里量子实验室的裁撤引起了业界关注，但整个量子计算行业仍在不断前进。在放缓的趋势中，行业关注点逐渐从理论研究转向实际应用，包括基础设施和量子纠错等方向。在这个变化的大背景下，量子计算仍然是科技领域一个备受关注的前沿领域。

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