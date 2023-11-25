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扫地机器人公司iRobot股价飙升近40%，欧盟或将批准亚马逊收购交易

2023-11-25 15:40 · 稿源：站长之家

划重点:

iRobot股价飙升40%，市值达11.56亿美元。

② 欧盟监管机构或将批准亚马逊对iRobot的收购。

③ 亚马逊曾计划以61美元/股收购iRobot，如今价格调整至51.75美元/股，总价值约14亿美元。

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:扫地机器人公司iRobot周五以惊人的速度暴涨近40%，股价一路攀升至41.48美元/股，市值也跃升至11.56亿美元。据悉，欧洲监管机构或将批准亚马逊对iRobot的收购交易。

去年，亚马逊曾宣布以61美元/股的价格现金收购iRobot，总作价约17亿美元，包含iRobot的净债务。然而，今年7月下旬，两家公司协商后决定将收购价格下调约15%，最终价格调整为每股51.75美元，总价值约14亿美元。

股票，股价

这桩交易曾引发欧盟委员会的关注，早在今年2月，就有报道称欧盟计划对亚马逊收购iRobot的交易进行反垄断调查。欧盟担忧这一交易可能导致扫地机器人市场竞争受限，进而影响竞争对手与亚马逊在线市场服务的平衡。

值得一提的是，英国竞争与市场管理局认为iRobot在市场上的影响力相对较小，已批准了这笔交易。但在美国，联邦贸易委员会（FTC）仍在对这项并购进行审查。

如果成功收购iRobot将进一步拓展亚马逊的智能设备产品组合。目前，亚马逊旗下拥有Alexa语音助手、智能恒温器、安全设备及壁挂式智能显示器等智能产品，而iRobot的收购将为其增添更多技术创新与市场份额。

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