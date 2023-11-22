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AI协助创作日本漫画家手塚治虫作品，新一章《怪医黑杰克》上架

2023-11-22 14:36 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🎨 手冢治虫的《怪医黑杰克》迎来新篇章，由人工智能与人类合作创作，令人瞩目。

2. 🚀 大型语言模型GPT-4和AI图像生成器Stable Diffusion协同，决定故事情节和人物设计，人类负责插图创作。

3. 💬 手冢治虫之子表示，尽管不是所有人都会满意这一项目，但希望此举能激发关于人工智能在创意领域的更多讨论。

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:在手冢治虫逝世34年后，他的经典之作《怪医黑杰克》于本周三推出了一部全新的篇章，这次创作过程中引入了人工智能的协助。手塚治虫因将漫画艺术提升至适合成年人和儿童的复杂情节和新颖设计而被誉为现代日本漫画和动画的“教父”。

机器人画画 AI生成图片

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一新篇章是为了庆祝《怪医黑杰克》连载50周年而推出的，发行于《周刊少年Champion》杂志。出版社秋田曾在一份新闻稿中表示:“在这个作品中，人工智能和人类携手向手冢治虫发起了一次谦逊的挑战。”他们指出，人工智能在创作这部漫画中充当了良好的伙伴和助手，但它本身无法阅读和享受这部漫画，希望读者能够品味其中。

除了《黑杰克》外，手冢治虫还创作了其他著名作品，如上世纪50年代开始的《铁臂阿童木》系列，讲述一个具有完整情感的少年机器人与歧视、邪恶人类和怪兽机器人战斗的故事。

在这次创作中，团队由大学教授和艺术家组成，利用大型语言模型GPT-4和AI图像生成器Stable Diffusion确定故事和角色设计，而插图则由人类完成。手塚治虫之子希望这一项目能够激发更多关于人工智能在创意应用方面的讨论，尽管他承认，并非所有人都会对这一项目感到满意。

值得一提的是，日本于今年3月推出了首部由完全由人工智能绘制的漫画《赛博朋克:桃花约翰》，引发了对于在日本多亿美元的漫画产业中可能出现的失业和版权侵权问题的担忧，同时也引起了一些纯粹主义者的反感。漫画作者Rootport，化名为桃花约翰，表示他仅用了六周时间完成了这部全彩、100多页的作品，而自己“完全没有”绘画天赋。

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