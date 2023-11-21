百度发布第三季度财报：文心一言用户数达7000万

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:百度发布第三季度财务报告，显示三季度营收达344.47亿元，归属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%。

其中，本季度内百度核心收入266亿元，归属于百度核心的净利润（non-GAAP）达70亿元，同比增长21%;百度核心在线营销收入增长至197亿元。

财报还显示，目前，文心一言用户数达7000万，覆盖场景4300个。在百度App，有64万创作者使用AI辅助创作工具生产了1400万条内容，获得300亿播放;百度网盘“云一朵”上线后，成为全球首个“个人云智能助理”，用户量已达2000万;百度文库AI新功能累计使用用户超3000万。

同时，百度AI原生应用的用户粘性和活跃度也在快速攀升。据介绍，文心一言已上线的提示词累计使用量达到2000万次;百度文库AI新功能累计使用次数破2亿;截至10月中旬，百度输入法“超会写”累计请求量超1亿次，用户点赞率超过80%。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，“在生成式AI和基础模型的新兴机遇背景下，百度不断强化技术、改进产品，特别是推出了文心大模型4.0，这是百度最强大的基础模型。我们还利用文心大模型和文心一言的能力，重构了消费级、企业级产品及自身运营，在带来AI原生体验的同时，不断提升效率。”

他指出，“同时，我们向云客户全面开放了文心大模型API，助力他们开发AI原生应用和解决方案。百度坚持以人工智能为核心的业务和产品战略，为文心大模型和文心一言生态在未来多年的收入保持和利润扩张奠定基础。”

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