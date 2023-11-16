IBM 推出 Watsonx.Governance，帮助企业和政府建立对生成式AI的信任

划重点: 1. 🌟 IBM 宣布将于12月初正式推出 watsonx.governance 工具包，以帮助企业和政府在生成式人工智能模型中建立更多的信任，消除数据输入和输出的不确定性。 2. 🌟 Watsonx 提供了管理风险、提高透明度和预测未来人工智能监管合规性的工具包，帮助企业管理、监控和管理模型，以及增加可见性和采取纠正措施。 3. 🌟 Watsonx 是 IBM Watsonx 人工智能和数据平台中的三个软件产品之一，旨在帮助企业扩大和加速人工智能的影响。

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:IBM 近日宣布将于12月初正式推出 watsonx.governance 工具包，该工具包旨在帮助企业和政府在生成式人工智能模型中建立更多的信任，消除数据输入和输出的不确定性。

虽然基于大型语言模型或基础模型的生成式人工智能为企业提供了许多用例，但同时也带来了新的风险和复杂性，包括无法验证公平和准确的从互联网抓取的训练数据以及缺乏可解释的输出。IBM 表示，Watsonx 为组织提供了管理风险、提高透明度和预测未来人工智能监管合规性的工具包。

如今，企业正寻求通过部署来自技术提供商和开源社区的大型语言模型混合使用的方法进行人工智能创新，而 Watsonx 使他们能够从任何地方管理、监控和管理模型。IBM 的产品管理和增长高级副总裁 Kareem Yusuf 表示:“公司董事会和首席执行官希望从如今更强大的人工智能模型中获得回报，但由于缺乏透明度和无法对这些模型进行治理，他们一直被束缚住了。” 通过使用 Watsonx，那些在部署和管理大型语言模型和机器学习模型方面遇到困难的企业可以自动化人工智能治理流程，监控其模型，并通过增加可见性来采取纠正措施。

Watsonx 是 IBM Watsonx 人工智能和数据平台中的三个软件产品之一，另外两个是面向人工智能构建者的 watsonx.ai 企业工作室和开放、混合和受管理的数据存储库 watsonx.data。IBM 最近还宣布为 IBM 开发的 Watsonx 模型提供知识产权保护。此外，IBM 咨询还扩展了其专业知识，通过使用自动化模型治理和组织治理来帮助企业负责任地扩展人工智能，利用 IBM 和合作伙伴的资源和技术。该专业知识包括建立人工智能伦理委员会、组织文化和责任、培训、监管和风险管理，以及减轻网络安全威胁。

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