Signal 总裁表示人工智能「不会取代员工」，但为企业降低工资提供便捷借口

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 16 日消息:Signal 的总裁 Meredith Whitaker 认为，人工智能（AI）本身并不会直接削减工作岗位，但它确实成为了一些企业和机构以降低工作条件为目的的「便捷借口」。

在 2023 年里斯本的 Web Summit 上，Whitaker 指出：「我们应警惕那些宣称 AI 能够神奇地取代人类劳动力的说法，因为这种说法并没有真正的事实依据。」作为 AI Now 研究所的联合创始人，她同时关注着人工智能的社会影响。她举了好莱坞编剧罢工和对引入生成式人工智能到创作过程中争议的例子，说明「AI 并不经常替代员工」，因为「这些系统的开发、维护和调整需要大量人工，才能确保其输出在复杂世界中发挥作用。」

然而，她也提醒大家，「AI 为一些老板、机构和董事会提供了便利的借口，使他们能够削弱那些管理这些 AI 系统的工人的劳动条件。」她以 Uber 为例，批评这家公司在谈论「改变交通格局」的同时，实际上却在全球范围内削弱劳动法规和就业地位。

「我们不能简单地将 AI 视为造成这些问题的主体，」Whitaker 强调，她认为真正应受指责的是「好莱坞的制片人」和像 Microsoft、Google、Meta 这样的大型科技公司。她指出，这些公司的高管们推出人工智能工具和 API，供企业使用以增长和提高利润、生产力，而这通常意味着「削减福利、降低工资和减少员工，或者以合同工的形式重新雇佣他们，让他们编辑 AI 生成的内容，而不是自己原创。」

关于 Signal 和 AI 的关系，Whitaker 明确表示，Signal 没有计划集成 AI 技术。她解释说，AI 需要利用用户数据，而 Signal 力求「尽可能少地收集用户数据」。

她说：「我们不知道你是谁，你在和谁交谈，我们没有你的联系人名单，我们不了解你的对话内容，也不知道你发送的是什么媒体文件。」

最后，Whitaker 表示，她同意大众对 AI 不可信赖的观点，因为 AI 是少数大公司开发的，被雇主、政府等用于各种目的。「我们不是 AI 的使用者，而是被 AI 所用；我们必须清楚这一点，」她补充道。

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