微软携手风险投资公司，为初创企业提供免费AI芯片资源

划重点: - 微软计划与风险投资公司合作，为初创企业提供免费的Azure基础设施，用于训练人工智能模型。 - 该计划首先针对Y Combinator和M12等初创企业提供Nvidia GPU虚拟机集群，以训练和运行生成模型。 - 微软希望通过此举降低初创企业训练和运行AI模型的门槛，同时推动Azure云平台的使用。

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:在当前的AI芯片短缺情况下，微软宣布将向一些特权初创企业提供免费访问其Azure云的“超级计算”资源，用于开发AI模型。微软今天宣布将升级其初创企业计划“微软 for Startups Founders Hub”，以包括一个免费的Azure AI基础设施选项，供“高端”初创企业使用，其中包括Nvidia GPU虚拟机集群，用于训练和运行生成模型，包括像ChatGPT这样的大型语言模型。

Y Combinator及其初创企业社区将是首批获得私人预览集群访问权限的企业。为什么选择Y Combinator?

微软的增长与生态系统副总裁Annie Pearl称YC是“理想的初期合作伙伴”，因为它在与初创企业“在早期阶段”合作方面具有丰富的经验。Pearl表示:“我们与Y Combinator密切合作，以优先考虑他们当前队伍和校友的需求，作为我们初始预览的一部分，重点将放在培训和细化用例等任务上，以推动创新。”

这不是微软第一次试图赢得Y Combinator初创企业的青睐。在2015年，该公司曾表示将向YC的2015年冬季批次提供50万美元的Azure积分，当时这一举措被视为一种吸引这些初创企业远离竞争云提供商的努力。

微软并没有完全否认这一点。Pearl表示:“我们相信Azure是构建AI解决方案的最佳系统，我们优先考虑那些正在Azure上构建的企业。这个提供是针对基于Azure的初创企业的，这是我们使微软成为构建AI解决方案的最佳云的愿景的一部分。”

这次不同的是，不仅仅是Y Combinator的初创企业将受益。微软表示，他们正在与自己的风险基金M12以及M12投资组合中的初创企业合作，以扩大对这些集群的访问。而且，随着时间的推移，微软计划与更多的初创企业投资者和加速器合作，以降低对任何有前途的初创企业进行AI模型训练和运行的门槛，当然还要让他们熟悉Azure云平台。

Pearl表示:“虽然所有云提供商都向初创企业提供积分，但我们的方法试图解决这个社区的更广泛需求，允许将这些积分应用于那些早期阶段的初创企业的培训和细化工作。”然而，微软明确表示他们正在运营一家企业而不是慈善机构。初创企业将不能永远免费在集群上运行其AI模型。Pearl表示，访问将是“有时限的”，旨在帮助初创企业测试和试验，而不是运营他们的业务。

尽管如此，微软将这一提供定位为AI生态系统中的独特项目。Pearl表示:“这个计划是针对早期初创企业的首创项目，允许他们使用Azure积分来运行AI工作负载。这基本上意味着这个项目中的早期初创企业将免费获得GPU，而他们通常会被更大的客户所限制，这样他们就可以训练他们的AI模型并推动下一波AI创新。”

（举报）