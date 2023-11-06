微软征求用户关于提供更快 Bing Chat 或更快 DALL-E 3 的反馈

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 6 日消息:微软 Bing Chat 团队日前宣布，为了更好地满足用户需求，现在正式向广大用户征集反馈，决定下一步优化工作的重点。

Windows 和 Web 体验团队负责人 Mikhail Parakhin 在 X 平台上发起了一项新的投票，询问用户是更希望提升 Bing Chat 的速度，还是加快 DALL-E 3.0 的处理效率。

自从去年 9 月底 Bing Image Creator 集成了 OpenAI 的 DALL-E 3.0 以来，用户数量的大幅增加导致 AI 艺术创作速度有所下降。微软当时表示，他们正在增加 GPU 以满足用户需求。同时，微软也在不断完善 AI 监管机制，确保 Bing Image Creator 在处理无冒犯性测试提示时不会出现问题。

此次投票自今晚早些时候在 X 平台上启动，尚未可见最终哪一选项将胜出。投票将持续至美国东部时间周一晚间。

此外，微软之前承诺将为 Bing Chat 引入的一些新功能，包括第三方插件支持等，目前仍处于待发布状态。该功能自 5 月宣布以来一直在为限定用户群体测试中，微软尚未宣布这一新功能的正式推出。这可能也影响了「无搜索」功能的发布，该功能预计将作为插件之一在未来推出。

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