百度虚拟数字人度晓晓进驻淘宝 开设店铺 “晓晓 AI 万事屋”

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:百度虚拟数字人度晓晓在天猫双11前进驻淘宝开店，成为了淘宝店主。
度晓晓是国内首个可交互虚拟偶像，通过百度大脑7.0核心技术驱动，展现出强大的 AI 交互能力。
其开设的店铺名为 "晓晓 AI 万事屋"，提供情绪消费类商品和神奇 bot 服务。此举意味着淘宝与人工智能服务的绑定越来越紧密，也展示了淘宝上 AICG 类目的兴盛。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:百度虚拟数字人度晓晓在天猫双11前进驻淘宝开店，成为了淘宝店主。
度晓晓是国内首个可交互虚拟偶像，通过百度大脑7.0核心技术驱动，展现出强大的 AI 交互能力。
其开设的店铺名为 "晓晓 AI 万事屋"，提供情绪消费类商品和神奇 bot 服务。此举意味着淘宝与人工智能服务的绑定越来越紧密，也展示了淘宝上 AICG 类目的兴盛。
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又有红人来到进驻淘宝开店，继知名媒体用AI设计开了淘宝店铺之后，百度虚拟数字人的当家花旦度晓晓也入驻淘宝开店了。11月4日，有消息称，来自百度的虚拟数字人度晓晓，携带文心一言大模型能力，在天猫双11期间入驻淘宝，开起一家淘宝店。”有在“晓晓AI万事屋”下单体验的用户表示，希望更多的互联网公司能开放他们的核心能力，用简单便宜的价格，让更多的用户有机会通过淘宝，感受前沿科技的力量。
随着人工智能技术的不断发展和应用探索，营销行业的黑科技再次刷新。近日，百度营销推出进阶版擎舵数字人4. 0 版本，实现了技术能力、编辑能力、内容能力三个维度升级!新增动作理解、唇形驱动、行业化数字人形象、公共素材分类筛选等亮点功能，拥有更逼真的数字人、更丝滑的剪辑能力和更丰富的行业素材，让各行各业的营销如⻁添翼，为未来企业营销创造更多可能�
天眼查App显示，近日，良胜数字创意设计有限公司发生工商变更，原股东文旅旅游咨询有限公司、章群星退出，新增科大讯飞旗下安徽讯飞云创科技有限公司等为股东。良胜数字创意设计有限公司成立于2021年8月，是一家AI数字生命体研发设计公司。
Meta最近宣布将在名人AI领域投入巨资，以打造名人AI双胞胎。根据TheInformation的一份报道，Meta公司已经签下了一位顶级创作者，为其提供了高达500万美元合同，合同期限为两年，包括六小时的工作时间。这也可能鼓励其他科技巨头进一步投资类似的项目。
天眼查信息显示，近日，西湖心辰科技有限公司发生工商变更，股东新增百度旗下三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业、杭州西湖科技创业投资合伙企业等，同时公司注册资本由约169万人民币增至约228万人民币。西湖心辰科技有限公司成立于2021年7月，法定代表人为陈燕玲，经营范围包括人工智能应用软件开发、信息技术咨询服务、社会经济咨询服务、咨询策划服务等。今年七月份，“西湖心辰”宣布获得“汤姆猫”战略投资，投资金额超过亿元。
百度世界2023将于10月17日举行，届时将发布大模型重构后的百度产品。在百度世界2023媒体预沟通会上，百度集团副总裁肖阳和王凤阳分享了百度移动生态在AI原生应用上的进展，并透露了一些即将发布的重磅新品。百度营销还将向生态伙伴发起更广范围、更深层次的合作邀请，打通生成式AI在营销领域的应用。
百度世界大会 2023 将于 10 月 17 日在北京首钢园举办，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将进行长达一小时的主题演讲，“手把手教你做AI原生应用”，并现场演示发布一系列百度全新重构的AI原生应用。作为AI原生应用“排头兵”，百度文库将在大会全新亮相，并重磅发布多项AI“杀手级功能”。10 月 11 日，百度举办“百度世界大会 2023 媒体预沟通会”，百度副总裁、互
百度世界大会2023将于10月17日开幕，这次活动将包括一个主论坛和七个分论坛。在搜索展区，百度将展示他们通过大型模型重新构建的第一个产品，也是首个A1互动式搜索——简单搜索。百度表示，用户可以通过全新的百度搜索体验到与以往完全不同的搜索结果，简单搜索回答灵活、结论清晰、更懂逻辑，将为用户带来全新的搜索体验。早在2018年5月，百度就推出了智能搜索APP�
站在车外可以通过语音打开车门，四人同时给出不同指令，哪怕声音交织到听不清彼此在说什么，车也能在毫秒之间响应执行指令……10月17日，主题为“生成未来”的百度世界大会上，百度董事长兼首席执行官李彦宏展示了汽车机器人极越01的语音交互能力。大模型上车将重塑汽车的智能化体验，百度AI全面赋能的极越01，将成为目前最聪明、最懂你的汽车机器人。10月8日，极越01首批量产车已批量发运全国线下体验中心，即将面向广大用户开启全功能试驾体验。
在百度每年最盛大的活动:百度世界大会上，李彦宏最先向外界展示的产品是一本AI用药说明书。患者只需要用百度APP扫描一下药盒，它就可以告诉患者药物使用方法、禁忌等，确保患者用药的准确性。百度一开始就直奔终点，旗下所有产品几乎都是为了提高效率服务的，这意味着在不久的将来，大模型将为百度带来更多用户增量百度的增长空间将被进一步拓宽。
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Datazom是一款数据分析工具，可以上传CSV/Excel文件进行数据分析，并通过AI提供问题解答。它还提供了数据缺失值处理选项，可以将缺失值替换为0。支持拖放文件上传，用户友好。
ZeroNVS 是一款用于从单张真实图像进行零样本 360 度全景合成的工具。它提供了 3D SDS 蒸馏代码、评估代码和训练好的模型。用户可以使用该工具进行自己的 NeRF 模型蒸馏和评估，并且可以在各种不同的数据集上进行实验。ZeroNVS 具有高质量的合成效果，并且支持自定义的图像数据。该工具主要用于虚拟现实、增强现实和全景视频制作等领域。
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