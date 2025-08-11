百度搜索PC端全量上线AI功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:百度对外宣布其搜索PC端首页已完成全量升级，将传统信息入口一举升级为任务中枢，为用户带来前所未有的智能搜索体验，进一步巩固了其在国内AI搜索行业的领先地位。

此次升级后的百度搜索PC端首页亮点纷呈。新增的“超级智能双行框”成为一大核心亮点，它支持用户一键进行深度搜索，无论是面对复杂的专业问题，还是多维度信息需求，都能快速给出精准且全面的解答，大大提升了搜索效率与质量。同时，首页推出的“工作台”模块，集成了AI阅读、AI写作与AIPPT三大实用工具，为用户打造了一站式的智能办公与学习空间。

具体来看，AI阅读功能表现卓越，能够一键对链接、图片以及超大文档进行总结提炼，帮助用户快速抓住关键信息，节省大量阅读时间。AI写作则提供了20余种丰富多样的文风选择，满足不同场景下的写作需求，并且支持划线精准修改，让用户能够轻松对内容进行细致打磨。AIPPT功能同样强大，它可基于全网内容自动生成逻辑清晰、排版精美的演示文稿，为用户的汇报展示工作提供有力支持。

据悉，百度后续还将陆续上线一系列极具创意的生成能力，包括一句话生图、一句话修图，以及一键生成视频、歌曲等，为用户开启更加丰富多彩的创作与娱乐体验。

（举报）