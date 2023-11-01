理想汽车10月共计交付新车40422辆 同比增长302.1%

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:理想汽车宣布，月交付量破四万，理想汽车2023年10月交付40，422辆。
2023年10月，理想汽车共计交付新车40，422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关。截至2023年10月31日，理想汽车全年累计交付284，647辆。
此外，截至2023年10月31日，理想汽车在全国已有372家零售中心，覆盖133个城市;售后维修中心及授权钣喷中心315家，覆盖210个城市。
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站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:理想汽车宣布，月交付量破四万，理想汽车2023年10月交付40，422辆。
2023年10月，理想汽车共计交付新车40，422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关。截至2023年10月31日，理想汽车全年累计交付284，647辆。
此外，截至2023年10月31日，理想汽车在全国已有372家零售中心，覆盖133个城市;售后维修中心及授权钣喷中心315家，覆盖210个城市。
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快科技11月1日消息，理想汽车公布2023年10月交付数据。10月份，理想汽车共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关，截至2023年10月31日，理想汽车全年累计交付284,647辆。历经连续10个月的稳定增长，理想汽车迎来月交付超四万辆的全新里程碑时刻，其标志公司生产制造、销售和服务等组织能力的进一步提升；这也是中国新势力车企首次达成这一规模”李�
快科技10月10日消息，理想汽车CEO李想发文称:10月就能挑战一下月销4万辆。此前其预期是四季度实现月销4万辆，这次直接提前到了四季度的第一个月。李想表示:由于九月底开始常州工厂生产线升级，以及新生产资质对应合格证的切换带来的影响（以后就都是【北京理想汽车】的独立新生产资质了），我以为我们十月第一周的上险量就拉垮了，万万没想到 这个月可以提前挑战一
理想汽车在官方微博上分享了一段央视记者探访其常州智能制造基地的报道片段。理想汽车制造负责人李斌表示，该厂的产能升级已经完成。理想汽车表示，随着常州智能制造基地的升级改造完成，公司将继续提升产能和交付量，以满足消费者对于理想汽车的需求和期望。
理想汽车公布了2023年第41周销量。该周理想汽车周销量达0.69万辆，稳居中国新势力品牌销量榜首。理想汽车表示，本月，将向40，000辆的月销量新高发起冲击。
快科技10月11日消息，理想汽车官微发文称:连续4个月破3万，本月提前挑战4万月销新高。在刚刚过去的2023年9月，理想汽车销量达3.64万辆，月度销量再次突破三万。其中，理想L9月销量11967辆 ，理想L811306辆，理想L713088辆，三款车型销量再次同时破万。理想汽车还公布了9月中国市场新势力品牌、豪华品牌、新能源品牌销量榜单。截至9月底，理想汽车2023全年累计交付量已经达到24
微软发布了2024年第一财季财报，营收565亿美元，同比增长13%。微软营业利润为269亿美元，增长25%;净利润为223亿美元，增长27%。位居第三的是个人电脑业务，收入137亿美元，增长19%。
10月23日晚8点，京东11.11全面开启。经过28小时的火热抢购，在合作伙伴的支持与企业客户充分信赖中，京东3C数码企业销售成交额收获同比40%的高质量增长，包括笔记本电脑、手机、主板、移动电源、路由器等3C数码办公品类尤为受企业级用户青睐；华硕、小米、Apple、奔图、华为等品牌也再创新高，240个3C数码品牌在京东企业客户成交额收取得了同比增长超100%的好成绩。值得�
华为发布2023年前三季度经营业绩，实现销售收入4566亿元人民币，同比增长2.4%，净利润率16.0%。华为轮值董事长胡厚崑表示:“公司经营结果符合预期。我们将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力，为客户、伙伴和社会创造更大价值。
凤凰网科技讯10月8日，比亚迪发布公告，公布9月产销快报。比亚迪9月销量28.75万辆，去年同期为20.13万辆；前9月销量207.96万辆，同比增长75.48%。公司9月海外销售新能源乘用车合计2.8万辆，9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14.348GWh，2023年累计装机总量约为100.931GWh。
快科技10月11日消息，据理想汽车官方，其于9月28日获得MSCI ESG全球最高AAA”评级，成为首个荣获这一评级的中国车企。国际权威指数机构MSCI ESG（环境、社会和治理）评级分为环境、社会、治理三大维度，是衡量上市企业绿色发展和社会责任的权威参考，更高的评级被视为稳健经营、规范治理的体现。作为家庭首选的豪华汽车品牌，理想汽车始终将可持续发展理念深植于公司治理、产品制造和用户服务之中。未来，理想汽车将在践行企业愿景及使命的同时，持续绿色可持续发展，深化企业社会价值。MSCI ESG评级结果显示，理想汽车在汽车行业涉及的关
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